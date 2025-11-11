Rusi tvrde: Osujetili smo opasni plan Britanije i Ukrajine

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) tvrdi da je osujetila operaciju ukrajinske vojne obavještajne službe, potpomognute britanskim operativcima, koja je imala za cilj otmicu ruskog lovca MiG-31 naoružanog hipersoničnom raketom "kinžal".

Prema podacima ruske službe, Glavna obavještajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine pokušala je da regrutuje ruske pilote, obećavajući im tri miliona dolara kako bi otela ruski avion, prenosi TASS.

Ukrajinci su, prema tvrdnjama FSB-a potom planirali da usmjere oteti MiG-31 ka području NATO baze u Konstanci, u Rumuniji, gdje bi ga mogli oboriti sistemi protivvazdušne odbrane, stvarajući tako provokaciju.

Ruska obavještajna služba je saopštila da su "preduzete mjere osujetile planove ukrajinske i britanske obavještajne službe da organizuju provokaciju velikih razmjera", navodi agencija.