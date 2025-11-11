Logo
Senat SAD odobrio prijedlog zakona o finansiranju za okončanje blokade rada vlade

Izvor:

Tanjug

11.11.2025

07:26

Сенат САД одобрио приједлог закона о финансирању за окончање блокаде рада владе

Američki Senat je kasno sinoć odobrio prijedlog zakona o finansiranju kojim bi se okončala blokada rada vlade, čime je Kongres prišao korak bliže okončanju zastoja koji traje 41 dan, prenio je CBS.

Prijedlog zakona sada ide u Predstavnički dom, gdje bi mogao da bude usvojen već sutra, nakon čega bi trebalo da ga potpiše predsjednik SAD Donald Tramp da bi se blokada rada vlade napokon okončala.

Konačna verzija prijedloga zakona predviđa produženje vladinog finansiranja do januara 2026. godine, uključuje tri godišnja zakona o finansiranju za savezne agencije i programe i omogućava povratak na posao federalnim radnicima koji su bili otpušteni tokom blokade.

U zamjenu za podršku osam demokratskih senatora, republikanci su pristali da do sredine decembra održe glasanje o produžetku poreskih olakšica za zdravstvenu zaštitu, što je bio ključni zahtjev demokrata.

Dogovor je izazvao nezadovoljstvo među dijelom demokratske baze, koja je željela da se pitanje zdravstvene zaštite uvrsti direktno u sporazum.

Prijedlog zakona treba još da dobije odobrenje Predstavničkog doma i potpis predsjednika kako bi se obustava rada vlade formalno okončala.

Predsjednik Predstavničkog doma Majk Džonson pozvao je članove da se odmah vrate u Vašington radi glasanja, a senator Džon Tun je rekao da očekuje da predsjednik potpiše zakon.

Poslanik većine u Predstavničkom domu Tom Emer rekao je da bi glasanje o prijedlogu zakona koji je Senat usvojio moglo da počne već u srijedu u 16 časova.

Očekuje se više glasanja, a ukoliko bude usvojen, prijedlog zakona će biti poslat američkom predsjedniku Donaldu Trampu na potpis.

Predstavnički dom nije zasjedao od početka obustave rada vlade.

Tag:

Amerika

