Filmska potjera za vozačem iz BiH

Izvor:

ATV

10.11.2025

23:07

Филмска потјера за возачем из БиХ
Foto: ATV

Pripadnici saobraćajne policije njemačkog Hofa sinoć su zaprimili nekoliko dojava savjesnih vozača o opasnoj vožnji, koja ugrožava bezbjednost saobraćaja.

Naime, sve se dešavalo na auto-putu A9, a neki od vozača su jedva izbjegli direktan sudar sa VW kombijem, koji je pravio haos na putu. Kako prenose njemački mediji, kombi je išao iz pravca Nirnberga, praveći ekstremne manevre, više puta prelazeći u suprotnu traku, kao da ne postoji nikakva signalizacija.

Стефан Папић

Svijet

Arapi odbili da izruče Stefana Papića

Zabrinuti vozači su obavijestili policiju putem hitnog poziva, a policija je odmah krenula u potjeru.

Patrola je kombi primijetila u blizini Minhberg-juga.

"Nakon što su i sami vidjeli kako vozač kombija pravi ekstremne prekršaje, pod rotacijom su krenuli u zaustavljanje, jer je bilo bitno što prije zaustaviti nesavjesnog vozača“, stoji u policijskom saopštenju.

uvidjaj policija rs

Region

Mladić poginuo u stravičnoj nesreći, više povrijeđenih

Nakon nekog vremena, policajci su uspjeli da zaustave kombi za čijim volanom se nalazio državljanin Bosne i Hercegovine. Čim su se vozačeva vrata otvorila, policiju je zapljusnuo jak miris alkohola. Vozač iz BiH je bio pozitivan na alko-testu. Policajci su zabranili 25-godišnjaku iz Bosne i Hercegovine da vozi do daljnjeg. Oduzeli su mu bh. vozačku dozvolu i pokrenuli krivični postupak. Njegovo opravdanje je bilo da je juče slavio rođendan 25. rođendan.

