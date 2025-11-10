Preminuo Dejan Ristanović

U Beogradu je 10.11. 2025. godine nakon kraće i teške bolesti preminuo glavni odgovorni urednik i vlasnik PC Presa, Dejan Ristanović.

Dejan je rođen u Beogradu, 16. aprila 1963. godine, gdje je proveo čitav svoj život, a posebno je bio ponosan na činjenicu da je bio učenik Matematičke gimnazije u Beogradu, generacije koja je završila školovanje 1981. godine, što je u neku ruku obilježilo njegov dalji tok života, poznanstva i druženja sa brojnim prijateljima iz zemlje i inostranstva.

Jedan je od pionira medija posvećenih tehnologijama i računarima na prostorima bivše Jugoslavije. Autor je specijalnog izdanja časopisa "Galaksija" pod nazivom "Računari u vašoj kući", objavljenog u decembru 1983. godine.

U tom izdanju se nalazilo šematsko uputstvo za izgradnju računara Galaksija, razvijenog od strane velikog prijatelja, Voje Antonića.

"Galaksija" računar je ušao u svojevrsnu računarsku legendu na ovim prostorima, a nedavno je u okviru projekta reprinta "Računara u vašoj kući“ i re-izdanja osavremenjenog retro-računara "Galaksija“ novim generacijama omogućeno da steknu uvid u pionirsku eru računarstva na prostorima Srbije i Jugoslavije.

Dejan Ristanović je bio dugogodišnji urednik časopisa Računari, da bi marta 1995. godine pokrenuo časopis "PC“ zajedno sa Vesnom Čarknajev i Zoranom Životićem.

"PC“, široj javnosti poznat i kao "PC Pres“ do danas uspješno posluje u papirnoj i internet formi i Dejan je svoj medij do posljednjeg dana hrabro i bez ikakvog žaljenja uređivao i vodio.

Dokazao je da se nove tehnologije mogu pretočiti u odličan biznis kada je zajedno sa Zoranom Životićem u novembru 1989. godine osnovao Sezam, koji je najprije izrastao u veliki BBS, a potom prerastao u jednog od najvećeg i najpoznatijeg Internet provajdera na ovim prostorima, SezamPro Onlajn, sa pristupnim tačkama u čitavoj Srbiji, koji je 2005. godine ponudio korisnicima ADSL. Od decembra 2009. godine SezamPro je dio Orion Telekom holdinga.

Za sebe je volio da kaže da njegova biografija ne počinje rođenjem, već 23. jula 1979. godine, kada je kupio svoj prvi računar, Teksas Instruments 58. Upravo tih 500 bajta memorije, danas nezamislivo malih, je pokrenulo iskru koja ga je pratila cijelog života, bilo kroz programiranje, medijski rad, tehnološke kompanije, i ispunjavala sve aspekte njegovog života, uz sitne promjene koje su se dešavale kroz vrijeme koje je ostalo za nama.

Uz pomenute aktivnosti, Dejan se bavio programiranjem, konsultantskim poslovima i projektovanjem računarskih sistema. Najčešće je kreirao raznorazne baze podataka, programe za prelom specifičnog teksta i mikroprocesorski softver.

U časopisu “PC” je objavio veliki broj tekstova, koautor je 15 knjiga: “PC 95” , “Internet”, “PC 97” , “PC 98”, “PC 2000”, “PC Softver za početnike”, “DTP za poslovne korisnike”, “Vindovs Iks Pe na srpskom" (u ćiriličnoj i latiničnoj varijanti), PC Almanah softvera, PC Softver 2005, “PC Vodič kroz primjene računara", "PC 1000 – 1000 lakih rješenja za 1000 računarskih problema” i “Ofis i Vista na radnom mjestu”.

Učestvovao je u organizaciji brojnih uspješnih seminara i skupova, uključujući i našu konferenciju BIZIT.

Dejanov posljednji veliki izdavački poduhvat je bila monografija "Naših 30 godina: Tehnologija, ljudi i vizije", objavljena na 480 strana kao dio velike proslave PC Presovog jubileja!

Datum i mjesto sahrane biće naknadno objavljeni, piše "PC Pres".