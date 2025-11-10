Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

Vlasti SAD morale bi da vrate više od dva biliona dolara ukoliko Vrhovni sud presudi da američka carinska politika nije legalna, upozorio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je na mrežu "Trut sošl" napisao da su brojevi o kojima govori politička ljevica - koja bi voljela da vidi gubitke Amerike na carinama, jer zna koliko bi to bilo loše - mnogo su veći od onih koje navodi "lažna opozicija".

Tramp je istakao da se uglavnom radi o "opoziciji" iz stranih zemalja koja bi učinila sve da joj se dozvoli da naplaćuje carine Americi bez odmazde.

"To bi bila katastrofa za državnu bezbjednost", zaključio je Tramp.