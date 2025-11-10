Logo
Lidl nastavlja da se širi u BiH, imaju novu lokaciju

Лидл наставља да се шири у БиХ, имају нову локацију
Foto: Pixabay

Njemački trgovački gigant Lidl BH, koji uskoro počinje s radom na tržištu Bosne i Hercegovine, napravio je još jedan korak naprijed – kupio je svoje prvo zemljište u Lašvanskoj dolini, potvrđuju lokalni izvori.

Zemljište se nalazi na atraktivnoj lokaciji u opštini Travnik, u neposrednoj blizini skretanja za Novi Travnik, što ovu poziciju čini idealnom za buduće kupce iz više opština.

Atraktivna lokacija između tri grada

Kako piše Viteški.ba, riječ je o parceli površine nešto većoj od 9.000 kvadratnih metara, smještenoj svega nekoliko kilometara od središta Viteza i Travnika.

Položaj, gotovo na jednakoj udaljenosti od Viteza, Travnika i Novog Travnika, savršeno se uklapa u strateške planove Lidla za razvoj regionalnih prodajnih centara.

Lokacija u Lašvanskoj dolini, u blizini budućeg kružnog toka koji će povezivati brzu cestu Lašva-Nević Polje, smatra se izuzetno prometnom i poslovno atraktivnom.

Izgradnja trgovačkog centra na ovoj lokaciji mogla bi započeti uskoro, nakon što se završe sve administrativne i tehničke pripreme.

Velika investicija i nova radna mjesta

Dolazak Lidla u Lašvansku dolinu predstavlja značajnu investiciju i dodatni podsticaj razvoju Centralne Bosne.

Očekuje se da će projekat imati pozitivan ekonomski učinak – kroz otvaranje novih radnih mjesta, povećanje konkurentnosti i jačanje lokalne privrede.

Stanovnici Travnika, Viteza i Novog Travnika uskoro bi mogli dobiti novu modernu trgovačku destinaciju u svojoj blizini.

Lidl širi mrežu širom BiH

BiznisInfo.ba podsjeća da je Lidl već izgradio dva objekta u Sarajevu – u Halilovićima, pored Bingo Siti Centra, te na ulazu u Vogošću.

U završnoj fazi je i centralni distributivni centar u Lepenici, investicija vrijedna oko 100 miliona evra.

Njemački lanac paralelno gradi objekte širom BiH, uključujući: Istočno Sarajevo, Zenicu, Livno, Bihać, Gradišku, Modriču, Banjaluku, Kakanj, Kiseljak i Čitluk. Novi centri planirani su i u Zvorniku, Trebinju, Laktašima, Prnjavoru, Doboju i Živinicama.

Otvaranje prvih Lidlovih prodavnica u BiH očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027. godine.

