Ovako je Miloš Janičić ''izbubao'' MMA legendu - VIDEO

Telegraf

21.12.2025

10:50

Милош Јаничић
Foto: Screenshot

Gledali smo spektakularan FNC 26 u Podgorici, gde je kulminacija bila u glavnoj borbi u kojem su se odmjerili Miloš Janičić, rođeni Podgoričanin i miljenik domaće publike, kao i Brazilac Aleks Oliveira, legenda MMA borbe i bivši UFC borac.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

Janičić je opravdao ulogu favorita i slavio je poslije nepuna dva minuta borbe, kada je sjajno uspio da se izmigolji poslije napada i obaranja Brazilca.

Preokrenuo je situaciju, okrenuo je "Kauboja" na leđa, a onda je nanio žestoke udarce.

Ovo je Milošu Janičiću bio prvi put u karijeri da je on bio dio glavne borbe i opravdao je povjerenje.

Brazilac je bio prava "temprirana bomba" tokom karijere, pa je i Janičić bio oprezan. Brazilac je ušao bez garda, a onda je i prvi napadao i srušio je Janičića, ali "Kobra" se "izmigoljila" i preokrenula situaciju.

Васо Бакочевић нокаутиран

Ostali sportovi

Vaso Bakočević brutalno nokautiran - javio se iz Urgentnog

Ubrzo je Janičić bio u povoljnoj situaciji, a Brazilac na leđima. Uslijedili su žestoki udarci Janičića, a sudija nije mogao ništa, osim da prekine borbu, jer Oliveira nije ni pružao otpor.

Uslijedilo je veliko slavlje u Morači, gdje su došli i Varvari, navijači Budućnosti, koji su imali i parolu za Janičića, a pobjedu su proslavili uz bakljadu, piše "Telegraf".

Tagovi:

