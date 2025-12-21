Banjalučanin Siniša Kusić optužen da je čovjeka prevario za hiljade maraka

Siniša Kusić (39) iz Banjaluke optužen je da je lažnom uplatom putem mobilne aplikacije prevario vlasnika samostalnog preduzeća “Podno grijanje EPG” Svetka P. za nešto više od 11.000 KM, saznaje “Glas Srpske“.

Optužnicu protiv njega podiglo je banjalučko Okružno tužilaštvo, a potvrdio Osnovni sud u Banjaluci.

Branilac optuženog Marko Mikeš potvrdio nam je da je podignuta optužnica u ovom slučaju, ali s ciljem zaštite interesa klijenta nije mogao ništa da kaže.

Kusića terete da je putem aplikacije na telefonu izvršio uplatu za robu iako je znao da na računu nema novca i da uplata neće biti moguća.

Prema optužnici, sve se desilo 1. jula 2022. godine nakon što su njih dvojica zaključili kupoprodajni ugovor o nabavci određene robe, piše pomenuti portal.

"Optuženi je, u namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, doveo u zabludu oštećenog Svetka P. da mu je uplatio 11.358 KM po osnovu kupoprodajnog ugovora. On je tom prilikom Svetku P. pokazao snimak ekrana na kom je prikazana navedena uplata preko mobilne aplikacije za elektronsko plaćanje računa. Međutim, optuženi je znao da takva uplata neće moći da se realizuje s obzirom na to da iznos koji je bio na njegovom računu nije pokrivao iznos duga", stoji u optužnici.

Dodaje se da je na osnovu pomenute navodne uplate oštećeni optuženom 2. jula 2022. godine, na osnovu ugovora o kupoprodaji, isporučio robu.

Na ovaj način je, kako se tvrdi u optužnici, Svetko P. oštećen za 11.358 maraka.

Odranije poznat

Tužilaštvo je uz optužnicu predložilo sudu da od optuženog bude oduzeta protivpravno stečena imovinska korist.

Kusić je odranije poznat po sukobu sa zakonom i osuđivan je, dok se trenutno protiv njega ne vodi drugi krivični postupak.

Optužnica Sinišu Kusića tereti da je počinio krivično djelo prevara za koje je Krivičnim zakonikom Republike Srpske predviđena kazna od jedne do pet godina zatvora.