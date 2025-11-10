Cijena kvadrata u Banjaluci je paklena, ali nije najskuplja u Srpskoj

Tržište nekretnina u Republici Srpskoj bilježi zanimljiv preokret – dok su cijene novih stanova pale, broj prodatih nekretnina značajno je porastao.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna cijena novog stana u trećem tromjesečju 2025. godine iznosila je 2.851 KM po kvadratnom metru, što je 2,9% manje nego u istom periodu prošle godine.

Cijene niže, prodaja snažno porasla

U ovom periodu je prodano 912 novih stanova, što je 170 više nego godinu ranije – porast od 22,9%.

U poređenju s prosjekom iz 2024. godine, broj prodatih novih stanova veći je za 18,3%.

Najviše novih stanova prodato je u:

Doboju – 212 stanova, prosječna cijena 2.572 KM/m²,

Bijeljini – 201 stan, prosječna cijena 2.600 KM/m²,

Banjluci – 168 stanova, prosječna cijena 3.922 KM/m²,

Palama – 111 stanova, prosječna cijena 2.395 KM/m².

Doboj, Bijelina i Pale, koji imaju nešto niže cijene, zajedno čine više od 57% ukupne prodaje, što je i dovelo do padanja prosječne cijene na nivou Republike Srpske.

Banjaluka i Trebinje imaju najskuplje kvadrate

U Banjaluci je tokom trećeg tromjesečja prodato 168 novih stanova, što čini oko 18% ukupnog tržišta.

Prosječna cijena kvadrata u gradu na Vrbasu iznosila je 3.922 KM, što je 8,4% više nego prošle godine – Banjaluka tako i dalje drži cijene mnogo više od prosjeka.

Ali, najskuplji kvadrat i dalje je u Trebinju, gd‌je su prodana 22 nova stana po prosječnoj cijeni od 4.123 KM/m².

Vrijednost tržišta veća od 131 milion KM

Ukupna vrijednost prodatih stanova u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2025. godine premašila je 131 milion KM.

Najveći promet ostvaren je u:

Banjaluci – 38 miliona KM (29%)

Bijeljini – 27,6 miliona KM (21%)

Doboju – 24,5 miliona KM (18,6%)

Prosječna veličina prodatih novih stanova iznosila je 50 kvadratnih metara.

(Biznisinfo)