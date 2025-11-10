Cijena kvadrata u Banjaluci je paklena, ali nije najskuplja u Srpskoj

Izvor:
Tržište nekretnina u Republici Srpskoj bilježi zanimljiv preokret – dok su cijene novih stanova pale, broj prodatih nekretnina značajno je porastao.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, prosječna cijena novog stana u trećem tromjesečju 2025. godine iznosila je 2.851 KM po kvadratnom metru, što je 2,9% manje nego u istom periodu prošle godine.
U ovom periodu je prodano 912 novih stanova, što je 170 više nego godinu ranije – porast od 22,9%.
U poređenju s prosjekom iz 2024. godine, broj prodatih novih stanova veći je za 18,3%.
Najviše novih stanova prodato je u:
Doboj, Bijelina i Pale, koji imaju nešto niže cijene, zajedno čine više od 57% ukupne prodaje, što je i dovelo do padanja prosječne cijene na nivou Republike Srpske.
U Banjaluci je tokom trećeg tromjesečja prodato 168 novih stanova, što čini oko 18% ukupnog tržišta.
Prosječna cijena kvadrata u gradu na Vrbasu iznosila je 3.922 KM, što je 8,4% više nego prošle godine – Banjaluka tako i dalje drži cijene mnogo više od prosjeka.
Ali, najskuplji kvadrat i dalje je u Trebinju, gdje su prodana 22 nova stana po prosječnoj cijeni od 4.123 KM/m².
Ukupna vrijednost prodatih stanova u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2025. godine premašila je 131 milion KM.
Najveći promet ostvaren je u:
Prosječna veličina prodatih novih stanova iznosila je 50 kvadratnih metara.
