30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

Ovo su savjeti za pravilno korištenje koji navodno mogu smanjiti potrošnju i do 30 odsto.

Grijna sezona je već uveliko u toku, a mnogi se tokom nje odlučuju upravo za upotrebu klima uređaja.

Ovo su savjeti za pravilno korištenje koji mogu smanjiti potrošnju struje i do 30 odsto.

Grijanje pomoću klima uređaja postaje sve popularniji način grijanja, posebno u prelaznim mjesecima kada nije potrebno uključivati centralno grijanje.

Uz pravilno postavljanje temperature i redovno održavanje, klima uređaj može pružiti ugodnu temperaturu u prostoriji, a istovremeno smanjiti potrošnju električne energije u odnosu na klasične sisteme grijanja.

Društvo Monteri klima ovih dana imaju pune ruke posla

S obzirom na rast cijena električne energije, mnoge brine koliki će biti računi na kraju mjeseca, kao i na kojoj temperaturi klima uređaj troši najmanje struje, a prostor ostaje ugodno topao. Prema savjetu stručnjaka, optimalna temperatura za grijanje klima uređajem je oko 25 stepeni.

Obratite pažnju na temperaturu

Mnogi griješe misleći da će prostor brže zagrijati ako temperaturu postave na višu vrijednost, ali to nije tačno. Klima tada radi maksimalnom snagom duže vrijeme i troši znatno više struje. Moderne inverter klime automatski prilagođavaju snagu. Kada prostor tek počne da se zagrijava, uređaj radi punom snagom, ali čim dostigne željenu temperaturu, snaga se smanjuje i potrošnja energije značajno pada.

Savjeti Uključite ovu funkciju na klima uređaju i uštedite novac

Savjeti za manju potrošnju struje

Dok zagrijava prostor klima od 3,5 kW troši oko 1,2 kW po satu, s druge strane, kada održava temperaturu, potrošnja pada na samo 350 W po satu. Za razliku od inverter modela, klasične klime rade stalno punom snagom što drastično povećava mjesečne račune za struju.

Savjeti Zaboravite TA peći i grijalice, Srbi sve češće žele nju!

Kako biste ušted‌jeli, postavite temperaturu klime na 25 stepeni, što je najbolji balans između topline i potrošnje. Drugi savjet stručnjaka je da ne pravite veliku razliku između vanjske i unutrašnje temperature (maksimalno 10 stepeni), te da redovno čistite filtere i provjetravate uređaj. Koristite prirodnu ventilaciju, otvorite prozore kada je vani toplije, isključujte klimu kada niste kod kuće ili koristite tajmer.

Stručnjaci poručuju da pravilno korištenje klima uređaja može smanjiti potrošnju električne energije i do 30 odsto tokom grijne sezone. Dakle, umjesto da maksimalno povećavate temperaturu, pametno podesite klimu. Računi će biti manji, a vaš dom i dalje dovoljno topao.