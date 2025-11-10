Logo
Large banner

30 odsto jeftinije grijanje preko klime? Evo kako

Izvor:

Faktor.ba

10.11.2025

19:41

Komentari:

0
30 одсто јефтиније гријање преко климе? Ево како
Foto: Pexel/Max Vakhtbovycn

Ovo su savjeti za pravilno korištenje koji navodno mogu smanjiti potrošnju i do 30 odsto.

Grijna sezona je već uveliko u toku, a mnogi se tokom nje odlučuju upravo za upotrebu klima uređaja.

Ovo su savjeti za pravilno korištenje koji mogu smanjiti potrošnju struje i do 30 odsto.

Grijanje pomoću klima uređaja postaje sve popularniji način grijanja, posebno u prelaznim mjesecima kada nije potrebno uključivati centralno grijanje.

Uz pravilno postavljanje temperature i redovno održavanje, klima uređaj može pružiti ugodnu temperaturu u prostoriji, a istovremeno smanjiti potrošnju električne energije u odnosu na klasične sisteme grijanja.

КЛИМЕ

Društvo

Monteri klima ovih dana imaju pune ruke posla

S obzirom na rast cijena električne energije, mnoge brine koliki će biti računi na kraju mjeseca, kao i na kojoj temperaturi klima uređaj troši najmanje struje, a prostor ostaje ugodno topao. Prema savjetu stručnjaka, optimalna temperatura za grijanje klima uređajem je oko 25 stepeni.

Obratite pažnju na temperaturu

Mnogi griješe misleći da će prostor brže zagrijati ako temperaturu postave na višu vrijednost, ali to nije tačno. Klima tada radi maksimalnom snagom duže vrijeme i troši znatno više struje. Moderne inverter klime automatski prilagođavaju snagu. Kada prostor tek počne da se zagrijava, uređaj radi punom snagom, ali čim dostigne željenu temperaturu, snaga se smanjuje i potrošnja energije značajno pada.

Клима уређај

Savjeti

Uključite ovu funkciju na klima uređaju i uštedite novac

Savjeti za manju potrošnju struje

Dok zagrijava prostor klima od 3,5 kW troši oko 1,2 kW po satu, s druge strane, kada održava temperaturu, potrošnja pada na samo 350 W po satu. Za razliku od inverter modela, klasične klime rade stalno punom snagom što drastično povećava mjesečne račune za struju.

Клима

Savjeti

Zaboravite TA peći i grijalice, Srbi sve češće žele nju!

Kako biste ušted‌jeli, postavite temperaturu klime na 25 stepeni, što je najbolji balans između topline i potrošnje. Drugi savjet stručnjaka je da ne pravite veliku razliku između vanjske i unutrašnje temperature (maksimalno 10 stepeni), te da redovno čistite filtere i provjetravate uređaj. Koristite prirodnu ventilaciju, otvorite prozore kada je vani toplije, isključujte klimu kada niste kod kuće ili koristite tajmer.

Stručnjaci poručuju da pravilno korištenje klima uređaja može smanjiti potrošnju električne energije i do 30 odsto tokom grijne sezone. Dakle, umjesto da maksimalno povećavate temperaturu, pametno podesite klimu. Računi će biti manji, a vaš dom i dalje dovoljno topao.

Podijeli:

Tagovi:

klima uređaj

Savjeti

grijanje

ušteda

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Станивуковић о републичким умјесто о градским проблемима, стигао му одговор

Republika Srpska

Stanivuković o republičkim umjesto o gradskim problemima, stigao mu odgovor

2 h

3
Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС

Republika Srpska

Cvijanović: SNSD je brana unitarizaciji BiH, a ne SDS

2 h

1
Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера

Fudbal

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

2 h

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Društvo

Vraća se Miholjsko ljeto?

2 h

0

Više iz rubrike

Трикови помоћу којих ће се рачуни за струју драстично смањити

Savjeti

Trikovi pomoću kojih će se računi za struju drastično smanjiti

8 h

0
Ако имате проблема са штитом жлездом избјегавајте ове намирнице

Savjeti

Ako imate problema sa štitom žlezdom izbjegavajte ove namirnice

10 h

0
Јапанска метода прања косе гарантује бујност и сјај

Savjeti

Japanska metoda pranja kose garantuje bujnost i sjaj

12 h

0
Који детерџент за прање веша је бољи избор - течни или прашкасти?

Savjeti

Koji deterdžent za pranje veša je bolji izbor - tečni ili praškasti?

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

21

47

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

21

29

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

21

23

Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

21

20

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner