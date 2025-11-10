Logo
Large banner

Cvijanović: SNSD je brana unitarizaciji BiH, a ne SDS

10.11.2025

19:29

Komentari:

1
Цвијановић: СНСД је брана унитаризацији БиХ, а не СДС
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović istakla je da je SNSD brana unitarizaciji BiH, a ne SDS.

Cvijanovićeva je istakla da SNSD vjeruje u onu BiH koja je ustavna, a to znači da Republika Srpska čini 49 odsto teritorije BiH i u kojoj se poštuju njene nadležnosti.

"Ali, tačno u takvu BiH sarajevske partije ne vjeruju. One bi unitarnu državu u kojoj su Srbi i Hrvati pokriće za navodnu multietničnost, a u kojoj Republika Srpska ne bi postojala - navela je Cvijanovićeva na Iksu povodom izjave potpredsjednika SDS-a Želimira Neškovića da "SNSD vjeruje u BiH više nego sve sarajevske partije".

Ona je istakla da je takvoj unitarizaciji brana SNSD, a ne SDS.

Podijeli:

Tag:

Željka Cvijanović

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Republika Srpska

Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

5 h

0
"Ситни манипулатор" Цвијановић тужи Станивуковића, ево и због чега

Republika Srpska

"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

5 h

4
Предвиђене субвенције од 250.000 КМ домовима пензионера Бањалука и Требиње

Republika Srpska

Predviđene subvencije od 250.000 KM domovima penzionera Banjaluka i Trebinje

8 h

0
Тадић: Судар пропагандних лажи из политичког Сарајева и истине из Бањалуке

Republika Srpska

Tadić: Sudar propagandnih laži iz političkog Sarajeva i istine iz Banjaluke

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

52

Tragedija na Završnom Mastersu: Preminula dvojica navijača, jedan se srušio usred meča

21

47

Tramp: Ako se to desi, Amerika bi izgubila dva biliona dolara

21

29

Vraća se Aleksandra Prijović, evo gdje će pjevati za Novu godinu

21

23

Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

21

20

Oglasila se Zvezda: Vladan Milojević ostaje bez čak 19 igrača

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner