"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

10.11.2025

16:22

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović najavila je tužbu protiv gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića zbog manipulacije video materijalom njenog intervjua.

"Već si jednu tužbu protiv mene izgubio, ali nisam se hvalila, računajući da ćeš odrasti i opametiti se. Znala sam da si spreman na sve, ali nisam znala da si toliko očajan da izneseš ovoliko providnu i provjerljivu lažnu konstrukciju. Da ćeš tamo gdje sam izričito rekla 'ne i ne' ubaciti 'naravno'" napisala je ona na Iks-u.

Stanivuković je objavio namontiran dio razgovora uz optužbu da su Milorad Dodik i "njegova ekipa" za ličnu slobodu spremni da plate imovinom srpskog naroda".

"Gospođa Cvijanović mora da zna da Republika Srpska nije Uzbekistan, Tadžikistan ili Kazahstan, zemlje koje su i do 100 puta površinski veće od Republike Srpske i možda mogu da potpisuju sporazume o mineralima. Republika Srpska nije na prodaju, ova zemlja je krvlju natopljena da bismo imali svoju slobodu i zvoju zemlju, a ne da bi je oni rasprodavali da spasu sebe!", napisao je Stanivuković u montiranom snimku.

Željka Cvijanović

Draško Stanivuković

Komentari (1)
