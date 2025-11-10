"Sitni manipulator" Cvijanović tuži Stanivukovića, evo i zbog čega

"Već si jednu tužbu protiv mene izgubio, ali nisam se hvalila, računajući da ćeš odrasti i opametiti se. Znala sam da si spreman na sve, ali nisam znala da si toliko očajan da izneseš ovoliko providnu i provjerljivu lažnu konstrukciju. Da ćeš tamo gdje sam izričito rekla 'ne i ne' ubaciti 'naravno'" napisala je ona na Iks-u.

Stanivuković je objavio namontiran dio razgovora uz optužbu da su Milorad Dodik i "njegova ekipa" za ličnu slobodu spremni da plate imovinom srpskog naroda".

"Gospođa Cvijanović mora da zna da Republika Srpska nije Uzbekistan, Tadžikistan ili Kazahstan, zemlje koje su i do 100 puta površinski veće od Republike Srpske i možda mogu da potpisuju sporazume o mineralima. Republika Srpska nije na prodaju, ova zemlja je krvlju natopljena da bismo imali svoju slobodu i zvoju zemlju, a ne da bi je oni rasprodavali da spasu sebe!", napisao je Stanivuković u montiranom snimku.