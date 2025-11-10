Tadić: Sudar propagandnih laži iz političkog Sarajeva i istine iz Banjaluke

Pravnik Ognjen Tadić rekao je da je novinar Avdo Avdić u potpunosti upropastio priču kako Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne imenuje visokog predstavnika za BiH.

- Profesionalni propagandista Avdo Avdić u potpunosti je upropastio višegodišnju priču političkog Sarajeva o tome kako Savjet bezbjednosti UN ne imenuje visokog predstavnika za BiH, nego da to radi tzv. PIK. Aferim - istakao je Tadić u objavi u kojoj je postavio video i dokumente koji ovo potvrđuju.