Stanivuković namontirao izjavu Željke Cvijanović, stiže tužba

Izvor:

ATV

10.11.2025

16:44

Станивуковић намонтирао изјаву Жељке Цвијановић, стиже тужба

Predsjednik PDP-a ili Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković namontirao je izjavu srpskog člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i podijelio na društvene mreže.

Stanivuković je namontirao intervju koji je Cvijanović dala za emisiju Istraga sedmice. Dio u kojem novinar pita Cvijanovićevu "da li je litijum paket dogovora (sa SAD)", Stanivuković je izbacio dio kada ona odgovara sa "ne, nije". Umjesto dog dijela dodao je dio u intervjuu gdje Cvijanović u jednom trenutku izgovara "naravno".

Video je objavio na svojim društvenim mrežama gdje je optužio Cvijanovićevu upravo zbog ove izjave čime je izazvao komentare svojih pratilaca koji su vrijeđali srpskog člana Predsjedništva BiH.

Nakon toga je reagovala i sama Željka Cvijanović koja mu je poručila da će zbog podmukle manipulacije zaraditi tžbu, a Stanivukovića je nazvaoa "malim sitnim prevarantom".

"Već si jednu tužbu protiv mene izgubio, ali nisam se hvalila, računajući da ćeš odrasti i opametiti se. Znala sam da si spreman na sve, ali nisam znala da si toliko očajan da izneseš ovoliko providnu i provjerljivu lažnu konstrukciju", poručila je Cvijanović.

Ona je istakla da očekuje javno izvinjenje u roku od 24 časa, da bi brže prešli na sljedeće procedure.

Željka Cvijanović

Draško Stanivuković

