Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

11.01.2026

19:33

Foto: Tanjug/AP/UGC

Aktivisti, čije izjave prenosi Associated Press (AP), navode da je broj mrtvih u dvonedjeljnim protestima u Iranu porastao na 538, a da je više od 10.000 osoba uhapšeno.

Rojters je objavio video-snimak ispred mrtvačnice u Teheranu koji prikazuje veliki broj tijela u crnim vrećama i uplakane porodice koje traže svoje nastradale.

Američka agencija Hjuman rajts aktivists (Human Rights Activists), koja prikuplja informacije od aktivista iz Irana, izvjestila je o 10.600 privedenih demonstranata u protekle dvije sedmice. Takođe navode da je broj mrtvih potencijalno i veći od 538, s obzirom na to da se za mnogima traga.

Iranska vlada nije objavila broj žrtava u demonstracijama, a informacije iz Irana je teško potvrditi s obzirom na prekid interneta u zemlji i prekid telekomunikacija s drugim državama.

Demonstranti su i u nedjelju preplavili ulice širom Irana u protestima koji su se intenzivirali prije nekoliko dana, kada je odbjegli iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao ljude da izađu na demonstracije.

Protesti su prvobitno izbili kao posljedica loše ekonomske situacije u državi i pada vrijednosti valute, ali su se razvili u političke proteste protiv vladajućih.

Svijet

Moćan čovjek koji sve kontroliše: Evo ko je Ali Hamnei – vrhovni gospodar Irana

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kazao je da čuju demonstrante i njihove zahtjeve, na kojima rade, ali da je na ulicama mnogo nasilnika i terorista koji ne mare za državu niti za ekonomsku situaciju. Pozvao je iranske porodice da ne dopuštaju svojoj djeci da se pridružuju „teroristima koji kolju i ubijaju druge“.

U Sjedinjenim Američkim Državama sve se češće govori o reakciji na proteste u Iranu i nasilno gušenje tih demonstracija. Međutim, Teheran je zaprijetio odmazdom protiv Izraela i američkih vojnih baza u Iranu u slučaju američkog napada na Iran.

Iran

demonstracije

