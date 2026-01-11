Aktivisti tvrde da je više 500 mrtvih u protestima u Iranu, objavljen snimak beživotnih tijela ispred mrtvačnice

Aktivisti, čije izjave prenosi Associated Press (AP), navode da je broj mrtvih u dvonedjeljnim protestima u Iranu porastao na 538, a da je više od 10.000 osoba uhapšeno.

Rojters je objavio video-snimak ispred mrtvačnice u Teheranu koji prikazuje veliki broj tijela u crnim vrećama i uplakane porodice koje traže svoje nastradale.

Američka agencija Hjuman rajts aktivists (Human Rights Activists), koja prikuplja informacije od aktivista iz Irana, izvjestila je o 10.600 privedenih demonstranata u protekle dvije sedmice. Takođe navode da je broj mrtvih potencijalno i veći od 538, s obzirom na to da se za mnogima traga.

Iranska vlada nije objavila broj žrtava u demonstracijama, a informacije iz Irana je teško potvrditi s obzirom na prekid interneta u zemlji i prekid telekomunikacija s drugim državama.

BREAKING:



New footage shows the bodies of more than a hundred murdered anti-regime protesters brought to the Kahrizak Forensic Medical Center in Tehran on January 8th.



It proves that the death toll in Iran is much higher than previously thought, and is likely in the thousands pic.twitter.com/8bqhwpj6Xj — Visegrád 24 (@visegrad24) January 11, 2026

Demonstranti su i u nedjelju preplavili ulice širom Irana u protestima koji su se intenzivirali prije nekoliko dana, kada je odbjegli iranski prijestolonasljednik Reza Pahlavi pozvao ljude da izađu na demonstracije.

Protesti su prvobitno izbili kao posljedica loše ekonomske situacije u državi i pada vrijednosti valute, ali su se razvili u političke proteste protiv vladajućih.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan kazao je da čuju demonstrante i njihove zahtjeve, na kojima rade, ali da je na ulicama mnogo nasilnika i terorista koji ne mare za državu niti za ekonomsku situaciju. Pozvao je iranske porodice da ne dopuštaju svojoj djeci da se pridružuju „teroristima koji kolju i ubijaju druge“.

U Sjedinjenim Američkim Državama sve se češće govori o reakciji na proteste u Iranu i nasilno gušenje tih demonstracija. Međutim, Teheran je zaprijetio odmazdom protiv Izraela i američkih vojnih baza u Iranu u slučaju američkog napada na Iran.