Stanivuković o republičkim umjesto o gradskim problemima, stigao mu odgovor

Odgovornost za RiTE Ugljevik prebacuje u prošlost, pa podnosi tri krivične prijave protiv tri bivša premijera, Aleksandra Džombića, Željke Cvijanović i Radovana Viškovića.

"Produžite ugovor, napravite aneks, sve to uradite, vi ste saučesnici, svaki predsjednik vlade i nadležni ministar u Vladi pa dalje po dubini plus NN lica su predmet naše krivične prijave i rada tužilaštva, MUP-a koji treba ovo da rade, rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Nije to bilo dovoljno, pa je Stanivuković opleo po načinu rada bivših premijera, s posebnim naglaskom na Željku Cvijanović. Poručuje joj kako Republika Srpska nije ni Uzbekistan niti Kazahstan, te da ne može da potpisuje, kako je rekao, sporazume o mineralima.

"Kaže Kazahstan je to dao, Americi dao, sad i mi trebamo dati, a Kazahstan ima dva miliona kvadratnih površine", kaže Stanivuković.

Stanivuković nije dugo čekao na odgovor Željke Cvijanović. Preporučuje mu da se vrati svojim nadležnostima, odnosno uređivanju i razvoju Grada Banjaluka. Cvijanović je oštro reagovala na komentare o imovini te odbacila bilo kakvu mogućnost manipulacija po tom pitanju i najavila tužbu.

"Zato su predsjednika Dodika razvlačili po sudovima, dok je tebe Šmit srdačno dočekivao u Sarajevu i vodio po sjednicama fantomskog PIK-a. Baš kao što si i ti pred njega prostirao crveni tepih i sa njim paradirao po Banjaluci, dok je on nametao antisrpske odluke i iživljavao se nad institucijama Republike Srpske", kaže Cvijanović.

Na objavu Draška Stanivukovića reagovao je i portparol SNSD-a, Radovan Kovačević koji kaže da je to sve sramna i jeftina politička propaganda.

"Ljudi iz rukovodstva Republike Srpske su bili spremni prihvatiti lične sankcije zato što nisu pristajali na trgovinu i ugrožavanje interesa Republike Srpske, a sada ih oni koji su trčkarali za Šmitom i bili šegrti njegovih napada na Srpsku optužuju da su nešto prodali kako bi se oslobodili sankcija", kaže Kovačević.

Retorika i potezi lidera PSS-a kao da su prepisani iz objave Igora Crnatka koji po povratku iz Amerike za domaću upotrebu odapinje strijele prema Željki Cvijanović u smislu hoće u nato, daje litijum, bira zapad. U isto vrijeme, američku turneju sumira kao utisak da će Vašington imati četiri važne karakteristike budućeg odnosa prema BiH: bez direktnog miješanja i nametanja, uz insistiranje na Dejtonu i vladavini prava, stavljajući u prvi plan najvažnije energetsko-ekonomske interese, poput projekta Južne interkonekcije. I na to je odgovor stigao brzo.

"Zašto ih nisi pitao šta je to SNSD izdao i prodao ili ako jesi, zašto to ne podijeliš sa javnošću Republike Srpske? Umjesto toga, izabrao si da opet prodaješ maglu, a koliko vidim ta magla je lošijeg kvaliteta čak i od sarajevske. O tome, inače, najjasnije govore tvoji izborni rezultati", navela je Cvijanović.