''Nasilna kampanja'': Uhapšen Srbin na sjeveru Kosova

Srbin Vidosav M. uhapšen je u svom domu u Lešku na Kosovu i Metohiji od falangi Aljbina Kurtija u okviru nasilne predizborne kampanje koju vodi, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Iz Kancelarije su istakli da je riječ o neosnovanom hapšenju i klasičnom napadu na Srbe u predizborne svrhe, čemu svjedoči i činjenica da u kući uhapšenog nisu pronađeni nikakvi dokazi, ali je zato prilikom pretresa njegova porodica prošla nedopustivo zastrašivanje.

Naglašeno je da je Vidosav M. uhapšen u svom domu, što jasno pokazuje da nema od čega da se krije, a čitava akcija za Kurtijeve potrebe izvedena je naočigled porodice ovog Srbina, koja je doživjela nezapamćeni stres.

"Ovakve Kurtijeve i Svečljine antisrpske akcije služe samo da zamažu oči javnosti i zastraše Srbe, a sve s ciljem da Kurti, udarima na sever Kosova i Metohije, pokuša da osvoji još neki glas na decembarskim izborima, s obzirom da svojim glasačima nema šta drugo da ponudi", dodali su iz Kancelarije.

Napomenuto je da je upravo zbog toga Kurti prvog dana kampanje otvorio nezavršeni pješački most preko Ibra, koji prema svim dokazima sa terena predstavlja bezbjednosnu pretnju, a samo dan kasnije je otvorio još jednu policijsku ispostavu u Leposaviću.

Priština tvrdi da je uhapšeni Vidosav M. umiješan u "otmicu Milana Vukašinovića na teritoriji Kosova" početkom novembra.