Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

Žižović je prošlog ponedjeljka preminuo tokom utakmice protiv Mladosti iz Lučana.

Radnički zbog tragedije nije igrao za vikend meč 15. kola Superlige protiv Čukaričkog, pa će Puzigaća na klupi debitovati poslije reprezentativne pauze, 22. novembra, kada će u Kragujevcu gostovati Novi Pazar.

- Vjerovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziju Radničkog. Vjerujemo i dalje u tu viziju. Mladen nije fizički sa nama, ali njegova ideja Radničkog nastavlja da živi kroz njegove dugogodišnje asistente Bojana Puzigaću i Velibora Đurića. Ako neko zna i osjeća kakav Radnički je želio i zamišljao Mladen Žižović, onda su to njih dvojica.

- Zato je uprava Radničkog odlučila da Bojan Puzigaća naslijedi Mladena Žižovića na mjestu šefa stručnog štaba, a Velibor Đurić ostane njegov prvi saradnik i da zajedno nastave posao koji su započeli sa Žižovićem.

- Opredijelili smo se da njih dvojica vode sa klupe prvi tim u nastavku sezone. Tragedija koja nas je zadesila mora da nas ujedini i donese ono što je Mladen Žižović želio da napravi u Kragujevcu.