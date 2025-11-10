Logo
Large banner

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

Izvor:

Agencije

10.11.2025

19:07

Komentari:

0
Послије трагичне смрти Младена Жижовића, Раднички Крагујевац именовао новог тренера
Foto: ATV

Bojan Puzigaća imenovan je danas za trenera fudbalera kragujevačkog Radničkog, umjesto tragično preminulog Mladena Žižovića, saopštio je danas klub iz Šumadije.

Žižović je prošlog ponedjeljka preminuo tokom utakmice protiv Mladosti iz Lučana.

Radnički zbog tragedije nije igrao za vikend meč 15. kola Superlige protiv Čukaričkog, pa će Puzigaća na klupi debitovati poslije reprezentativne pauze, 22. novembra, kada će u Kragujevcu gostovati Novi Pazar.

- Vjerovali smo u Mladena Žižovića i njegovu viziju Radničkog. Vjerujemo i dalje u tu viziju. Mladen nije fizički sa nama, ali njegova ideja Radničkog nastavlja da živi kroz njegove dugogodišnje asistente Bojana Puzigaću i Velibora Đurića. Ako neko zna i osjeća kakav Radnički je želio i zamišljao Mladen Žižović, onda su to njih dvojica.

- Zato je uprava Radničkog odlučila da Bojan Puzigaća naslijedi Mladena Žižovića na mjestu šefa stručnog štaba, a Velibor Đurić ostane njegov prvi saradnik i da zajedno nastave posao koji su započeli sa Žižovićem.

- Opredijelili smo se da njih dvojica vode sa klupe prvi tim u nastavku sezone. Tragedija koja nas je zadesila mora da nas ujedini i donese ono što je Mladen Žižović želio da napravi u Kragujevcu.

Podijeli:

Tag:

Mladen Žižović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Haos na terenu: Navijač utrčao i ubo fudbalera u vrat

8 h

0
Фудбалер погинуо у језивој саобраћајној несрећи

Fudbal

Fudbaler poginuo u jezivoj saobraćajnoj nesreći

9 h

0
Напад на судију у Београду

Fudbal

Objavljen snimak: Ovako je napadnut srpski sudija

1 d

0
Нови скандал у српском фудбалу: Нападнут судија!

Fudbal

Novi skandal u srpskom fudbalu: Napadnut sudija!

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

07

Poslije tragične smrti Mladena Žižovića, Radnički Kragujevac imenovao novog trenera

18

57

Centralne vijesti, 10.11.2025.

18

56

Vraća se Miholjsko ljeto?

18

51

Tramp: Patriote koje nisu uzimale slobodno će dobiti po 10.000 dolara

18

49

Više naselja u Banjaluci i Laktašima bilo bez struje, ovo je razlog

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner