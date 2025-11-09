Novi skandal u srpskom fudbalu: Napadnut sudija!

Novi ogroman skandal u srpskom fudbalu. Ovoga puta u režiji fudbalera iz Zonske lige Beograd. Sve se dešavalo na terenu na Adi Ciganliji tokom duela BSK 1926 i Vrčina.

Od uvodnih minuta okršaja bila je primjetna tenzija u redovima gostiju iz Vrčina, a stvari su kulminirale u trećem minutu nadoknade vremena, otkriva Sportski žurnal.

Šta se tada dogodilo?

Prvi je glavni arbitar Lazar Jančevski pri rezultatu 1:1 dosudio opravdani jedanaesterac za domaćina. Odgovornost je preuzeo kapiten Aleksandar Marić, a golman Kovačević se istakao odbranom. Ipak, prvi pomoćni sudija Lazar Milovanović je signalizirao da je Kovačević istrčao ispred linije prije vremena, pa je odlučeno da se izvođenje penala ponovi.

Vrčinci su u tom momentu izgubili kontrolu, a najratoborniji je bio Luka Ćorović koji se zaletio i iz sve snage odgurnuo sudiju Lazara Milosavljevića koji je odletio dva metra i udario glavom o zemlju. I ostali igrači iz gostujućeg tabora su odlučili da se obračunaju sa prvim pomoćnikom, te je tenzija tek poslije pet minuta dovedena pod kontrolu.

Isključenja i prekid

Uslijedile su sankcije: Luka Đorović i Uroš Ivković su su zbog učestvovanja u napadu na pomoćnog sudiju dobili direktne crvene kartone, a Vrčinci poslije haosa koji su izazvali nisu željeli da ostanu na terenu, te su isti napustili prije nego što je meč zvanično priveden kraju. Naravno, ovo je tek početak, očekuje se žestoka reakcija Marka Osmajlića, komesara za takmičenje u Zonskoj ligi Beograd.