Kako prepoznati hronični stres: Simptomi na koje treba obratiti pažnju

B92

10.11.2025

21:23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу
Foto: Pexels.com

Hronični stres sve više pogađa svakodnevni život, a njegovi znakovi često ostaju neprimećeni.

Iako se osjećate mirno, tijelo može da pokazuje simptome koji ukazuju na stalni pritisak i napetost, odnosno hronični stres. Prepoznavanje ovih simptoma prvi je korak ka smanjenju napetosti i očuvanju zdravlja.

Postoji nekoliko fizičkih znakova koji jasno ukazuju na to da organizam stalno radi pod pritiskom:

Povećana potreba za mokrenjem

Učestalo buđenje noću kako biste otišli u toalet može biti znak da tijelo reaguje na stresne situacije, posebno kada se autonomni nervni sistem aktivira previše.

Žudnja za određenom hranom

Intenzivna želja za slatkim ili slanim namirnicama često je reakcija tijela na emocionalni i fizički stres. Ovaj način "samoregulacije" može biti znak da organizam traži brzu energiju ili utjehu.

Preosjetljivost na zvuk i smanjen fokus

Hronični stres može pojačati reakciju na glasne ili iznenadne zvukove i smanjiti sposobnost koncentracije. Mozak tada primarno obrađuje informacije koje percipira kao prijetnju.

Napetost lica i vilice

Stisnuta vilica, mrštenje ili izraz lica koji odaje napetost mogu biti znakovi stalnog fizičkog stresa. Dugoročno, to može dovesti do problema poput škrgutanja zubima.

Problemi sa snom

Stres može da remeti san, uzrokujući česta buđenja noću i otežano uspavljivanje. Tijelo tada proizvodi hormone za buđenje u nepravilnim intervalima, što dodatno povećava osjećaj iscrpljenosti.

Redovna briga o tijelu, odmor i svjesno opuštanje mogu značajno da pomognu u smanjenju hronične napetosti.

stres

simptomi

