Nar je pravi dragulj jeseni: Evo kako utiče na zdravlje

Nar je, za one koji vole voće, vjerovatno omiljena jesenja poslastica.

Poznat je po lijepom ukusu, ali njegovi polodovi mogu da ponude mnogo više.

Banja Luka Vanredno obavještenje: Brojna naselja u Banjaluci i Laktašima ostaju bez struje

Nar ima malo kalorija i masti, ali ima mnogo vlakana, vitamina i minerala.

Bogat antioksidansima

Antioksidansi su jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija vašeg tijela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Visoke količine slobodnih radikala mogu biti štetne i doprinijeti brojnim hroničnim bolestima. Nar je bogat antioksidansima i polifenolnim jedinjenjima, uključujući punikalagine, antocijanine i tanine koji se mogu hidrolizovati.

Koristi za zdravlje srca

Postoje dokazi da voće bogato polifenolnim jedinjenjima, kao što je nar, može biti od koristi za zdravlje srca, piše Healthline.

Region Prokockao pare koje nije imao, ojadio gazdu za više od 30.000 KM

Podržava zdravlje urinarnog sistema

Pored toga, studije na životinjama otkrile su da ekstrakt nara može pozitivno da utiče u regulisanju koncentracije oksalata, kalcijuma i fosfata u krvi, koji su uobičajene komponente kamena u bubregu.

Može imati antimikrobna svojstva

Jedinjenja nara mogu pomoći u borbi protiv štetnih mikroorganizama.

Podržava zdravlje probave

Konzumiranje nara može pomoći da se podrži zdravlje vašeg crijevnog mikrobioma, koji igra ključnu ulogu u mnogim aspektima zdravlja. I prebiotici služe kao gorivo za korisne bakterije u vašim crijevima i podržavaju zdraviji mikrobiom crijeva.

Zanimljivosti Sutra je najmoćniji dan u godini: Evo šta treba da uradite

Pored toga, nar je bogat vlaknima, koja su od suštinskog značaja za zdravlje probave i mogu zaštititi od nekih digestivnih stanja.