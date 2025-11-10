Logo
Large banner

Nar je pravi dragulj jeseni: Evo kako utiče na zdravlje

Izvor:

Magazin novosti

10.11.2025

12:35

Komentari:

0
Сок од нара
Foto: Pexels/hello aesthe

Nar je, za one koji vole voće, vjerovatno omiljena jesenja poslastica.

Poznat je po lijepom ukusu, ali njegovi polodovi mogu da ponude mnogo više.

Струја

Banja Luka

Vanredno obavještenje: Brojna naselja u Banjaluci i Laktašima ostaju bez struje

Nar ima malo kalorija i masti, ali ima mnogo vlakana, vitamina i minerala.

Bogat antioksidansima

Antioksidansi su jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija vašeg tijela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Visoke količine slobodnih radikala mogu biti štetne i doprinijeti brojnim hroničnim bolestima. Nar je bogat antioksidansima i polifenolnim jedinjenjima, uključujući punikalagine, antocijanine i tanine koji se mogu hidrolizovati.

Koristi za zdravlje srca

Postoje dokazi da voće bogato polifenolnim jedinjenjima, kao što je nar, može biti od koristi za zdravlje srca, piše Healthline.

slot aparati kocka pixabay

Region

Prokockao pare koje nije imao, ojadio gazdu za više od 30.000 KM

Podržava zdravlje urinarnog sistema

Pored toga, studije na životinjama otkrile su da ekstrakt nara može pozitivno da utiče u regulisanju koncentracije oksalata, kalcijuma i fosfata u krvi, koji su uobičajene komponente kamena u bubregu.

Može imati antimikrobna svojstva

Jedinjenja nara mogu pomoći u borbi protiv štetnih mikroorganizama.

Podržava zdravlje probave

Konzumiranje nara može pomoći da se podrži zdravlje vašeg crijevnog mikrobioma, koji igra ključnu ulogu u mnogim aspektima zdravlja. I prebiotici služe kao gorivo za korisne bakterije u vašim crijevima i podržavaju zdraviji mikrobiom crijeva.

Sreća radost

Zanimljivosti

Sutra je najmoćniji dan u godini: Evo šta treba da uradite

Pored toga, nar je bogat vlaknima, koja su od suštinskog značaja za zdravlje probave i mogu zaštititi od nekih digestivnih stanja.

Podijeli:

Tag:

Voće

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Медвјед напао дједа док је брао печурке: Старцу се боре за живот

Region

Medvjed napao djeda dok je brao pečurke: Starcu se bore za život

1 h

0
Федерални медији: Тројка се показала недорасла Додику

BiH

Federalni mediji: Trojka se pokazala nedorasla Dodiku

1 h

0
Цвијановић: СДС је давно престао да буде добра политичка понуда

Republika Srpska

Cvijanović: SDS je davno prestao da bude dobra politička ponuda

1 h

0
Није Бањалука: У овом граду у Српској је продато највише станова

Ekonomija

Nije Banjaluka: U ovom gradu u Srpskoj je prodato najviše stanova

1 h

0

Više iz rubrike

Направите сами сируп од ловора који ће вам помоћи да се ријешите упорног кашља

Zdravlje

Napravite sami sirup od lovora koji će vam pomoći da se riješite upornog kašlja

3 h

1
Жена рођена без мозга напунила 20 година: Љекари је зову медицинским чудом

Zdravlje

Žena rođena bez mozga napunila 20 godina: Ljekari je zovu medicinskim čudom

4 h

0
Појавила се опасна болест отпорна на антибиотике, најугроженија дјеца

Zdravlje

Pojavila se opasna bolest otporna na antibiotike, najugroženija djeca

5 h

0
Мовембер

Zdravlje

Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

18 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

41

Ova zemlja je uvela vozačku dozvolu na mobilnoj aplikaciji

13

41

Cvijanović Crnatku: Izabrao si da prodaješ maglu, a ta magla je lošijeg kvaliteta od sarajevske

13

36

Gajanin: Diplomci pokazuju odlične rezultate, u narednoj godini velike investicije

13

32

Ljekari zabrinuti: Nešto se čudno desilo sa virusom gripa

13

32

Magarica Tinsel osvojila TikTok svojim izgledom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner