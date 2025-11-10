Nar je pravi dragulj jeseni: Evo kako utiče na zdravlje

Izvor:
Magazin novosti
10.11.2025
12:35
Komentari:0
Nar je, za one koji vole voće, vjerovatno omiljena jesenja poslastica.
Poznat je po lijepom ukusu, ali njegovi polodovi mogu da ponude mnogo više.
Banja Luka
Vanredno obavještenje: Brojna naselja u Banjaluci i Laktašima ostaju bez struje
Nar ima malo kalorija i masti, ali ima mnogo vlakana, vitamina i minerala.
Antioksidansi su jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija vašeg tijela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Visoke količine slobodnih radikala mogu biti štetne i doprinijeti brojnim hroničnim bolestima. Nar je bogat antioksidansima i polifenolnim jedinjenjima, uključujući punikalagine, antocijanine i tanine koji se mogu hidrolizovati.
Postoje dokazi da voće bogato polifenolnim jedinjenjima, kao što je nar, može biti od koristi za zdravlje srca, piše Healthline.
Region
Prokockao pare koje nije imao, ojadio gazdu za više od 30.000 KM
Pored toga, studije na životinjama otkrile su da ekstrakt nara može pozitivno da utiče u regulisanju koncentracije oksalata, kalcijuma i fosfata u krvi, koji su uobičajene komponente kamena u bubregu.
Jedinjenja nara mogu pomoći u borbi protiv štetnih mikroorganizama.
Konzumiranje nara može pomoći da se podrži zdravlje vašeg crijevnog mikrobioma, koji igra ključnu ulogu u mnogim aspektima zdravlja. I prebiotici služe kao gorivo za korisne bakterije u vašim crijevima i podržavaju zdraviji mikrobiom crijeva.
Zanimljivosti
Sutra je najmoćniji dan u godini: Evo šta treba da uradite
Pored toga, nar je bogat vlaknima, koja su od suštinskog značaja za zdravlje probave i mogu zaštititi od nekih digestivnih stanja.
Region
1 h0
BiH
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Ekonomija
1 h0
Zdravlje
3 h1
Zdravlje
4 h0
Zdravlje
5 h0
Zdravlje
18 h2
Najnovije
Najčitanije
13
41
13
41
13
36
13
32
13
32
Trenutno na programu