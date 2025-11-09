Logo
Movember: Važnost prevencije i brige o muškom zdravlju

Teodora Begović

09.11.2025

19:32

Мовембер
Foto: ATV

Rak testisa najčešće pogađa muškarce između 15. i 35. godine života, dok je rak prostate najzastupljeniji kod onih starijih od 50.

Stručnjaci upozoravaju da je u obje bolesti presudna rana dijagnoza, jer su izgledi za izlječenje tada najveći. Upravo zato, Dom zdravlja Banjaluka sprovodi kampanju „Muški je otići na pregled“, kojom želi da podstakne muškarce da redovno odlaze na preventivne preglede i da razgovor o zdravlju postane dio svakodnevnice.

"Dom zdravlja ove godine je na drugačiji način organizovao mjesec muškog zdravlja. Mi smo zajedno sa Zanatsko-preduzetničkom komorom regije BL, tačnije sa muškim frizerima, pokrenuli kampanju „Mi brinemo o muškom zdravlju, a vi o muškoj ljepoti“. Cilj ove kampanje je da se u muškim frizerskim salonima u mjesecu novembru , a i svim drugim mjesecima u toku godine, razgovara o muškom zdravlju, o potrebi redovnih preventivnih pregleda, kako u Domu zdravlja i u drugim zdravstvenim ustanovama, tako i samopreglede koje muškarci mogu da obave u kućnim uslovima", kaže za ATV Nevena Todorović, direktor Doma zdravlja Banjaluka.

Udruženje Superbrke i ove godine nizom edukativnih i humanitarnih aktivnosti učestvuje u obilježavanju Movembera. Početak mjeseca obilježili su tradicionalnim brijanjem brade i puštanjem brkova, a tokom novembra organizuju predavanja i prikupljanje sredstava za liječenje oboljelih. Cilj je da se o muškom zdravlju govori otvoreno, bez stigme i predrasuda.

"To je priča od koje ne smijemo odustati i koju moramo nastaviti. Prošle godine smo oborili rekord što se tiče samih pregleda i ultrazvuka testisa. Bilo je preko 100, tj. 134 pregleda što je zaista divno. Našli smo jednu odličnu metodu koja će animirati muškarce na preglede. Naravno, tu su se uključile i naše ljepše polovine koje nas uvijek natjeraju da njegujemo sebe", rekao je Danilo Lužija, predsjednik Udruženja.

Stručnjaci poručuju da je jednom mjesečno dovoljno obaviti samopregled, a jednom godišnje pregled kod ljekara. Prevencija ne zahtijeva mnogo, ali može spasiti život. Zato, muški je otići na pregled jer je zdrav muškarac jak muškarac.

