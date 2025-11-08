Logo
Large banner

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

08.11.2025

21:47

Komentari:

0
Препорука стручњака: Зашто је важно редовно чистити пластичне боце

Stručnjaci su upozorili da je neophodno da se plastične boce za vodu za višekratnu upotrebu redovno čiste.

U njima se vremenom na njima sakupljaju mikrobi.

Stručnjaci su naveli da se plastične boce prljaju bez obzira na to kojom se tečnošću pune i da ih je važno čistiti.

Izuzetno je važno

"D‌jeluje kao nešto obično, ali je izuzetno važno", rekla je medicinska sestra Mišel Kneper, koja radi u Medicinskom centru Univerziteta u Pitsburgu.

Nečiste flaše za vodu mogu da izazovu bolove u stomaku i svrab u grlu, čak i da pogoršaju alergije i astmu, prenio je AP.

Prljavština se sakuplja na boci i unutar nje

Stručnjaci upozoravaju da se prljavština sakuplja na boci i unutar nje bez obzira na to od čega je napravljena.

Metalne, plastične i staklene flaše za višekratnu upotrebu podložne su razmnožavanju mikroba, ali plastične boce su podložnije grebanju ili stvaranju udubljenja sa unutrašnje strane, gd‌je se mikrobi razmnožavaju.

Za efikasno čišćenje boca najbolje je koristiti sunđer ili četku za pranje iznutra i spolja toplom vodom i deterdžentom, uz naknadno ispiranje i sušenje.

Аеродром

Svijet

Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

Podijeli:

Tagovi:

zdravlje

flaša

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве

Zdravlje

Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

8 h

0
Ову грешку многи праве приликом замрзавања хране, а може бити веома опасна

Zdravlje

Ovu grešku mnogi prave prilikom zamrzavanja hrane, a može biti veoma opasna

11 h

0
Уморни сте чим отворите очи? Ово може бити знак озбиљних здравствених проблема

Zdravlje

Umorni ste čim otvorite oči? Ovo može biti znak ozbiljnih zdravstvenih problema

13 h

0
Расте број преминулих од респираторних инфекција у Републици Српској

Zdravlje

Raste broj preminulih od respiratornih infekcija u Republici Srpskoj

14 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

00

Raskomadana tijela Novaka i Ane pronađeni u kontejnerima

21

54

Đoković kakvog nikad nismo vid‌jeli

21

51

Da li će biti hapšenja? Oglasila se hrvatska policija o incidentu u Splitu

21

47

Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

21

44

Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner