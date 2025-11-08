Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

Stručnjaci su upozorili da je neophodno da se plastične boce za vodu za višekratnu upotrebu redovno čiste.

U njima se vremenom na njima sakupljaju mikrobi.

Stručnjaci su naveli da se plastične boce prljaju bez obzira na to kojom se tečnošću pune i da ih je važno čistiti.

Izuzetno je važno

"D‌jeluje kao nešto obično, ali je izuzetno važno", rekla je medicinska sestra Mišel Kneper, koja radi u Medicinskom centru Univerziteta u Pitsburgu.

Nečiste flaše za vodu mogu da izazovu bolove u stomaku i svrab u grlu, čak i da pogoršaju alergije i astmu, prenio je AP.

Prljavština se sakuplja na boci i unutar nje

Stručnjaci upozoravaju da se prljavština sakuplja na boci i unutar nje bez obzira na to od čega je napravljena.

Metalne, plastične i staklene flaše za višekratnu upotrebu podložne su razmnožavanju mikroba, ali plastične boce su podložnije grebanju ili stvaranju udubljenja sa unutrašnje strane, gd‌je se mikrobi razmnožavaju.

Za efikasno čišćenje boca najbolje je koristiti sunđer ili četku za pranje iznutra i spolja toplom vodom i deterdžentom, uz naknadno ispiranje i sušenje.