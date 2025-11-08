Preporuka stručnjaka: Zašto je važno redovno čistiti plastične boce

08.11.2025
21:47
Komentari:0
Stručnjaci su upozorili da je neophodno da se plastične boce za vodu za višekratnu upotrebu redovno čiste.
U njima se vremenom na njima sakupljaju mikrobi.
Stručnjaci su naveli da se plastične boce prljaju bez obzira na to kojom se tečnošću pune i da ih je važno čistiti.
"Djeluje kao nešto obično, ali je izuzetno važno", rekla je medicinska sestra Mišel Kneper, koja radi u Medicinskom centru Univerziteta u Pitsburgu.
Nečiste flaše za vodu mogu da izazovu bolove u stomaku i svrab u grlu, čak i da pogoršaju alergije i astmu, prenio je AP.
Stručnjaci upozoravaju da se prljavština sakuplja na boci i unutar nje bez obzira na to od čega je napravljena.
Metalne, plastične i staklene flaše za višekratnu upotrebu podložne su razmnožavanju mikroba, ali plastične boce su podložnije grebanju ili stvaranju udubljenja sa unutrašnje strane, gdje se mikrobi razmnožavaju.
Za efikasno čišćenje boca najbolje je koristiti sunđer ili četku za pranje iznutra i spolja toplom vodom i deterdžentom, uz naknadno ispiranje i sušenje.
Svijet
Zatvoren aerodrom zbog neidentifikovanih letećih objekata
Zdravlje
8 h0
Zdravlje
11 h0
Zdravlje
13 h0
Zdravlje
14 h0
Najnovije
Najčitanije
22
00
21
54
21
51
21
47
21
44
Trenutno na programu