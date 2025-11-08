Logo
Tri napitka koja su najbolja za regulisanje probave

08.11.2025

14:10

Три напитка која су најбоља за регулисање пробаве
Foto: Anna Pou/Pexels

Započinjanje dana zdravim napitkom može imati veliki uticaj na našu energiju, raspoloženje i varenje.

Tijelo se ujutru budi i traži blag podsticaj koji će pokrenuti metabolizam i ojačati imuni sistem. Umjesto da odmah posegnemo za kafom, mnogi stručnjaci preporučuju druge napitke koji pomažu u uspostavljanju ravnoteže u probavnom sistemu.

Takvi napici ne samo da pomažu varenju, već i doprinose boljoj apsorpciji hranljivih materija tokom dana. Dakle, prema riječima različitih nutricionista, ovo su tri jutarnja napitka koja doprinose regulaciji varenja i jačanju imuniteta.

Topla voda s limunom

Jedan od najpoznatijih i najjednostavnijih napitaka za jutro jeste topla voda sa limunom. Ovaj napitak podstiče rad crijeva, pomaže u izbacivanju toksina iz tijela i djeluje alkalno, čime uravnotežuje pH vrijednost organizma. Stručnjaci ističu da je važno piti ga na prazan stomak kako bi se podstaklo varenje i pripremio organizam za unos hrane.

Osim toga, limun je bogat vitaminom C koji pomaže jačanju imuniteta i štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Zeleni čaj

Poznato je da zeleni čaj sadrži antioksidanse, posebno katehine, koji podržavaju imuni sistem i smanjuju upalne procese u tijelu. Redovno ispijanje zelenog čaja može pomoći u regulisanju varenja, a takođe doprinosi i boljem sagorijevanju masti.

Prema riječima različitih nutricionista, zeleni čaj je dobar izbor za one koji žele blagu dozu kofeina, ali i dugotrajan osjećaj energije bez naglog pada kao nakon kafe.

Kefir

Kefir je fermentisani napitak bogat korisnim bakterijama koje jačaju crijevnu mikrofloru i podržavaju imuni sistem. Redovno konzumiranje kefira ujutru može smanjiti probavne smetnje poput nadutosti i usporenog varenja.

Važno je birati prirodne, nezaslađene varijante jer dodati šećeri mogu umanjiti njegov blagotvorni efekat. Ovaj napitak posebno je koristan u periodima kada je imunitet oslabljen, na primjer tokom promjene godišnjih doba.

