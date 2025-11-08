Horor: Beba proletjela kroz šoferšajbnu prilikom sudara

Beba stara oko 12 mjeseci teško je povrijeđena nakon što je proletela kroz šoferšajbnu automobila.

Teška nesreća dogodila se danas u regionu Vasluj u Rumuniji, a povrede su zadobili i bebini roditelji koji su odbili hospitalizaciju.

Prema pisanju medija, do nesreće je došlo kada je vozač automobila, pod nerazjašnjenim okolnostima, uradio u betonski stub pokraj puta.

Od siline udarca djevojčica je proletela kroz šoferšajbnu i odletjela nekoliko metara dalje od vozila.

Na licu mjesta upućena su tri vozila hitne pomoći. Dijete je hitno prevezeno u bolnicu, dok su roditelji odbili hospitalizaciju.

Prema prvim informacijama, djevojčica je zadobila tešku povredu glave.

U toku je policijska istraga koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove teške nesreće.

