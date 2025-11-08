Stiže posljednji retrogradni Merkur u godini: Na udaru su ova 4 znaka

Spremite se – stiže posljednji retrogradni Merkur u 2025. godini! Haos? Da. Kao što smo već i navikli. Astrolozi predviđaju da će ova nebeska faza, koja će trajati od 9. do 29. novembra, činiti mnogo stvari svima u inat – poremetiće nam komunikacije i natjerati nas da odložimo neke planove, ali će nas, s druge strane, ohrabriti da se upustimo u dublju introspekciju.

Posljednji u godini, ali ubitačan! Dakle, ne bismo baš smjeli da se opustimo, jer astrolozi kažu da kada se planeta komunikacije, uma, učenja i razmišljanja kreće unazad, može da ostavi katastrofu za sobom. Utiče na ljude, ponašanje i događaje, a kad već znamo da se približava, ne bi bilo loše da budemo na oprezu. Treći i posljednji retrogradni Merkur u 2025. trajaće od 9. do 29. novembra, što znači da nas uskoro čeka "kosmičko usporavanje".

Planeta će se prvo kretati unazad kroz vatrenog Strijelca, a zatim će ući u intenzivnu Škorpiju, postavljajući scenu za ciklus iznošenja istine, razmišljanja i emocionalne dubine. Iako retrogradni Merkur često izaziva zabrinutost zbog kašnjenja, tehnoloških problema i nesporazuma, astro prognoze tvrde da ovaj period može da posluži kao resetovanje, posebno ako smo u vrtlogu nedovršenih projekata ili zategnutih odnosa, i tražimo rješenje.

"Kretanje unazad ne mora da znači haos, naprotiv. Možda će vam se baš u to vrijeme razbistriti um i neke stvari postati jasnije", kaže astrolog Prisila Lima de Šarbonije, koja je osmislila aplikaciju Soulloop. "To je način na koji univerzum od nas traži da usporimo, da se usavršimo i preusmjerimo tempo".

Iako se Merkur bukvalno ne okreće, već je riječ o vizuelnoj iluziji, simbolički se uticaj široko osjeća, utičući na sve komunikacije, donošenje odluka i logistiku. Prema Prisili, "kada se planeta kreće retrogradno, ona preusmjerava našu pažnju ka unutra. To je vrijeme da se vratimo sebi, preuredimo planove i usavršimo svoje mentalne obrasce".

Kombinacija spontanosti Strijelca i dubine Škorpije u novembarskom retrogradnom kretanju stvara dvostruku energiju, podstičući i brutalnu iskrenost i tiho samoispitivanje. Očekujte trenutke emocionalnih otkrića praćene potrebom za mudrom obnovom.

Kako iskoristiti energiju retrogradnog Merkura

Stručnjaci preporučuju da se tokom ovog perioda usredsredimo na dublje razmišljanje i rekapitulaciju, a ne na otpor. "Kada komunikacija posustane ili se planovi promjene, to nije kazna – to je povratna informacija", objašnjava Lima de Šarbonijer. "Trebalo bi da se napravi pauza prije nego što se reaguje, da se pažljivije sluša, da se odluke donose jasno i glasno... To važi za sve horoskopske znake."

Ključni savjeti za retrogradni Merkur u novembru 2025.

Ne žurite sa odlukama – ako vam se nešto čini neizvjesnim, dajte sebi vremena i sačekajte bolje perspektive.

Razmislite i ponovo razmotrite kreativne projekte, poruke ili planove prije nego što ih finalizujete.

Ponovno povezivanje – stari prijatelji, partneri ili ideje često mogu da donesu važne lekcije.

Napravite rezervnu kopiju svega, od digitalnih datoteka do emocionalnih granica, pripremite se za neočekivano.

Ko će najviše osjetiti retrogradni Merkur

Škorpija: Čeka vas duboka emocionalna obnova. Neizrečene istine i zakopana osjećanja izlaze na površinu, pomažući vam da obnovite samopouzdanje i fokusirate se na samopoštovanje.

Strijelac: Počinje velika lična transformacija. Ono što se nekada činilo hitnim sada zahtjeva strpljenje, jer jasnoća zamjenjuje impulsivnost.

Djevica: Očekujte "ponovno pokretanje sistema". Pojednostavite sve, raspremite nered i vratite mentalni mir fokusirajući se na ono što je zaista važno.

Blizanci: Dajte prioritet autentičnosti i usporite kako biste ojačali najvažnije odnose.

I ostali horoskopski znaci mogu imati koristi

Ovnovi bi trebalo da stanu na rudu prije nego što hitro reaguju, i da usporavanje procesa posmatraju kao priliku za detoksikaciju impulsivnih navika.

Bik mora da vježba emocionalnu inteligenciju i da se odupre želji za pretjeranim trošenjem.

Rak treba da da prioritet odmoru i kreativnosti u odnosu na produktivnost.

Lav se može ponovo povezati sa emocionalnim korjenima prije nego što se vrati u centar pažnje.

Vaga treba mudro da troši novac, da više pazi i jasnije se izražava, da ne bi došlo do nesporazuma.

Jarac će imati dosta koristi od samoće i intuitivnog razmišljanja.

Vodolija uči kako da odvaja značajne stvari, posebno veze, od onih nebitnih.

Ribe bi trebalo da zastanu prije nego što donesu smjele odluke, jer svaki potez treba da bude usklađen sa svrhom, a ne sa pritiskom.

Iako posljednji retrogradni Merkur u 2025. može unijeti dosta zabune u našu svakodnevicu, on takođe nudi pozitivne transformacije. To je poziv da se riječi usklade sa istinom, a namjere sa svrhom, zaključuje Prisila Lima de Šarbonije.