Ovi znakovi Zodijaka zaradiće velike pare

Položaj planeta u narednom periodu odgovaraće Strelcu, Škorpiji, Ovnu i Vagi, oni će uspjeti da zarade dobre pare i postignu značajan finansijski uspeh. Njima novac stiže do 15. novembra. Retrogradni Merkur koji dolazi 10. novembra njima će donijeti blagostanje, a Blizancima dobitke u igrama na sreću.

Retrogradni Merkur ubrzo dolazi (10. novembar), a takav položaj planeta će pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspjeti da zarade novac do 15. novembra.

Pred nama nedjelja u kojoj Merkur ulazi u svoju retrogradnu fazu, i svi trebaju da budu oprezni sa procjenama i važnim dokumentima.

Međutim, pojedinim znakovima neće smetati negativan uticaj planeta, naprotiv, oni će uspjeti da profitiraju. Znakovi kao što su Strijelčevi, Škorpije, Ovnovi i Vage mogu da računaju na dobru zaradu i veći finansijski uspjeh.

Strijelac

Mars i Merkur u vašem znaku ukazuju da ćete se boriti za svoje ciljeve, odnosno da mnogo toga zavisi od vaše inicijative.

Škorpija

Mars u Strijelcu od 4. novembra uvećava vašu zaradu. Možete da zaradite veliki novac stiže uz osobe u znaku Strijelca.

Ovan

Uran se vratio u Bika, tako da vam sledi iznenadan dobitak., neočekivano vam novac stiže. To može da bude i igra na sreću, ali i neočekivani priliv novca.

Vaga

Venera i Sunce u Škorpiji donose vam vredne poklone i bolju zaradu. U narednim danima ćete biti zadovoljni finansijskom situacijom.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću su Blizanci, planete im predviđaju poveći dobitak, piše Krstarica.