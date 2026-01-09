Logo
Large banner

Teheran: Opljačkano 26 banka i spaljeno 25 džamija

Izvor:

SRNA

09.01.2026

17:35

Komentari:

0
Техеран Иран
Foto: Pexels/Kamran Gholami

U masovnim neredima u Teheranu opljačkano je 26 banka i spaljeno 25 džamija, a napadnuti su i punktovi snaga bezbjednosti, izjavio je gradonačelnik iranske prijestonice Alireza Zakani.

Zakani je rekao državnoj televiziji da je oštećena i jedna bolnica, te da timovi za hitne intervencije rade na saniranju štete.

Prema njegovim riječima, demonstranti su oštetili deset vladinih zgrada, 48 vatrogasnih vozila, 42 autobusa i kola hitne pomoći, kao i 24 stana.

Авион

Svijet

Avion Stejt departmenta sletio u Karakas

Trgovci su 29. decembra pokrenuli proteste u centru Teherana zbog naglog pada vrijednosti iranskog rijala. Sutradan su im se pridružili studenti teheranskih univerziteta.

Tokom posljednjih dana, sukobi između demonstranata i snaga bezbjednosti su intenzivirani, uglavnom u zapadnim iranskim provincijama.

Podijeli:

Tagovi:

Teheran

džamija

banka

pljačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Svijet

Počinju Teslini dani u Njujorku, trajaće do 14. januara

4 h

0
Легенда над легендама поручује: Не отписујте Ђоковића на Аустралијан Опену

Tenis

Legenda nad legendama poručuje: Ne otpisujte Đokovića na Australijan Openu

4 h

2
Род Благојевић

Republika Srpska

Blagojević: Šta bi Amerikanci uradili da im neko iz druge zemlje zabrani proslavu 4. jula

4 h

0
"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Svijet

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

4 h

0

Više iz rubrike

Авион Стејт департмента слетио у Каракас

Svijet

Avion Stejt departmenta sletio u Karakas

4 h

0
Почињу Теслини дани у Њујорку, трајаће до 14. јануара

Svijet

Počinju Teslini dani u Njujorku, trajaće do 14. januara

4 h

0
"Овакво нешто нисмо видјели у овом вијеку": Метеоролози изненађени размјерима олује у Европи

Svijet

"Ovakvo nešto nismo vidjeli u ovom vijeku": Meteorolozi iznenađeni razmjerima oluje u Evropi

4 h

0
Унија даје 620 милиона евра за опоравак Сирије

Svijet

Unija daje 620 miliona evra za oporavak Sirije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

28

Pojavio se snimak ubistva majke troje d‌jece u Minesoti iz ugla agenta koji je pucao, čulo se "je**na kuč*o"

21

26

"Živjeće ognjište": Kako je proslavljen Dan Republike?

21

19

Igokea pred Kluž: Pobjedom započeti Novu godinu

21

12

Slijedi zabrana velikim investitorima kupovine kuća?

21

08

Otkriven džinovski asteroid koji se vrti kao čigra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner