Nada Topčagić prebila dadilju - otkriveni detalji

Pjevačica Nada Topčagić otkrila je šokantan incident iz svog života kada ju je dadilja pokrala, a ona ju je iz bijesa gurnula niz stepenice.

U vrijeme najveće slave, Nada nije stizala da se posveti porodici, pa je morala da unajmi dadilju za svog sina.

Međutim, pjevačica je kasnije otkrila da su joj dadilje zadavale ozbiljne probleme, dok ju je jedna opljačkala, sa drugom je završila u fizičkom obračunu!

Svijet Uhapšene tri djevojke zbog planiranja terorističkih napada

"Moj sin Mikica je imao svega sedam mjeseci. Bila sam u Kanadi, a komšinica mi javlja da je vidjela moja vrata stana otvorena, Mikica u krevecu upišan, plače, a ona mi sve pokrala i pobjegla. Ostavila dijete samo s otvorenim vratima. Čak je i stvari za bebu odnijela", prisjetila se Nada jednom prilikom.

"Nakon ove jadnice nisam angažovala žene neko vrijeme, ali pred doček Nove godine morala sam da nađem djevojku da mi čuva sina. Jednu pomoćnicu sam gurnula niz stepenice, mogla sam da je ubijem. Toliko sam je tukla da nije bila svjesna šta joj se desilo. Sjećam se kao da je danas. Spremala sam se da pjevam Novu godinu u Užicu, četiri po podne, ona dolazi i kaže mi da neće da mi čuva dijete jer ide na doček", započela je pjevačica i dodala:

Zanimljivosti Stiže posljednji retrogradni Merkur u godini: Na udaru su ova 4 znaka

"Kažem ja njoj: 'Koju Novu godinu, stani, sve ti j**em'. Počela je da bježi iz stana s punom torbom. Našla sam moje stvari kod nje u torbi. Gurnula sam je tada niz stepenice, letjela je kao bubanj. Nisam mislila tada da mogu da je ubijem. Poslije sam nosila dijete sa sobom u Užice da pjevam doček jer sam nju nalupala", ispričala je Topčagićeva.