Logo
Large banner

Jednostavan način da vaše čaše opet blistaju

Izvor:

Agencije

08.11.2025

13:51

Komentari:

0
Једноставан начин да ваше чаше опет блистају

Koliko vam se puta desilo da iz mašine za suđe izvadite čaše kao da nisu dobro oprane, da izgledaju mutne ili da po sebi imaju sitne bijele tačkice.

I u restoranima prizori znaju biti slični, staklo naizgled čisto, ali prekriveno mrljama koje kvari utisak.

Dobra vijest je da takve naslage obično nisu štetne, najčešće su posljedica tvrde vode i kamenca a još bolja je da se problem rješava brzo i jednostavno.

Mutne ili prljave čaše poslije pranja u mašini za suđe najčešće su posljedica tvrde vode, odnosno vode bogate mineralima poput kalcijuma i magnezijuma, koji na staklu ostavljaju mliječni, neprozirni sloj što se lako hvata za površinu.

Stručnjaci iz Whirlpola ističu da se taj problem može jednostavno riješiti kada se primijeni odgovarajući postupak čišćenja i održavanja, prenosi Express.

Stoga stručnjaci savjetuju da najprije napravite brzi test na licu mjesta kako biste utvrdili je li mutnoća na čašama posljedica tvrde vode ili ipak oštećenja stakla.

теа и бојан

Emisije

Energo klub: Energo aktuelnosti u Srpskoj

Ako je razlog oštećenje, riječ je stanju koje nastaje kada se deterdžent udruži s mekom vodom, previsokom temperaturom i niskom razinom zaprljanosti, pa s vremenom nagriza površinu i ostavlja sitne mikroogrebotine.

"Krpu za posuđe najprije natopite sirćetom, a zatim mekanim, kružnim pokretima očistite čašu; krenu li se naslage odvajati, riječ je o mineralima zbog kojih staklo izgleda mliječno pa nastavite s idućom fazom čišćenja, ali ostane li čaša bez promjene i dalje zamućena, vjerojatno se radi o trajnom oštećenju stakla koje se ne može sanirati", navode stručnjaci.

Stručnjaci preporučuju redovnu upotrebu sredstva za ispiranje, temeljno i periodično čišćenje mašine za suđe, te pažljivo slaganje suđa bez pretrpavanja rešetki, kako bi čaše imale dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju vode i ostale besprijekorno čiste.

Ako nakon pranja čaše izlaze s naslagama, vodenim mrljama ili sitnim ostacima hrane, rješenje je jednostavno i počinje osnovnim održavanjem uređaja.

Najprije temeljno očistite filter mašine jer se on često začepi masnoćama i česticama hrane koje se tokom pranja vraćaju na posuđe i lijepe za staklo. Nakon čišćenja filtera, pokrenite "prazan" ciklus s jednom šoljom bijelog sirćeta postavljenom na gornju rešetku: sirće će pomoći razgraditi masnoće i otopiti mineralne naslage.

Za dodatni sjaj, pospite nekoliko kašičica sode bikarbone po dnu mašine i pokrenite kratak ciklus s toplom vodom kako biste Koliko vam se puta desilo da iz mašine za suđe izvadite čaše kao da nisu dobro oprane, da izgledaju mutne ili da po sebi imaju sitne bijele tačkice, neutralisali mirise i pomogli razgraditi blage naslage u kadi stroja.

Obratite pažnju da ne pretrpavate rešetke jer čašama treba dovoljno prostora za pravilnu cirkulaciju vode i učinkovito ispiranje tokom cijelog ciklusa. Stručnjaci takođe savjetuju da uvijek koristite kvalitetan deterdžent u odgovarajućoj dozi te sredstvo za ispiranje kako biste smanjili tragove vode.

Podijeli:

Tag:

Suđe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

енерго ново

Emisije

Energo klub: Energo aktuelnosti u Srpskoj

2 h

0
Хејли Калил

Scena

Manekenka šokirala nakon razvoda: Plakala sam, njegov polni organ je kao tri limenke

2 h

0
Мушкарац избоден док је шетао улицом

Hronika

Muškarac izboden dok je šetao ulicom

2 h

0
Вулић: Изетбеговићеви позиви на политичку ликвидацију Додика су потез очајника

Republika Srpska

Vulić: Izetbegovićevi pozivi na političku likvidaciju Dodika su potez očajnika

3 h

0

Više iz rubrike

Храна коју не би требало да једете када вас боли грло

Savjeti

Hrana koju ne bi trebalo da jedete kada vas boli grlo

6 h

0
Тајни састојак у славском колачу доноси срећу

Savjeti

Tajni sastojak u slavskom kolaču donosi sreću

22 h

0
Како опрати патике у веш машини, а да их не оштетите

Savjeti

Kako oprati patike u veš mašini, a da ih ne oštetite

1 d

0
leđa, bol u leđima, kičma

Savjeti

Imate bolove u leđima? Uz ove savjete osjetite olakšanje kao nekada

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

44

Dodik i Karan u posjeti višečlanoj porodici Miljić kod Lopara

16

38

Udes na auto-putu u BiH, saobraća se jednom trakom

16

35

Kovačević: Imovina riješena u Dejtonu, opozicija Šmitovi šegrti u prljavoj raboti protiv Srpske

16

29

Uhapšeni u Srpskoj zbog slučaja "snajperisti u Srbiji" predat Službi za strance

16

29

Renovirali zgradu, pa doživjeli horor: Radnicima se sledila krv u žilama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner