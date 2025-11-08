Jednostavan način da vaše čaše opet blistaju

Koliko vam se puta desilo da iz mašine za suđe izvadite čaše kao da nisu dobro oprane, da izgledaju mutne ili da po sebi imaju sitne bijele tačkice.

I u restoranima prizori znaju biti slični, staklo naizgled čisto, ali prekriveno mrljama koje kvari utisak.

Dobra vijest je da takve naslage obično nisu štetne, najčešće su posljedica tvrde vode i kamenca a još bolja je da se problem rješava brzo i jednostavno.

Mutne ili prljave čaše poslije pranja u mašini za suđe najčešće su posljedica tvrde vode, odnosno vode bogate mineralima poput kalcijuma i magnezijuma, koji na staklu ostavljaju mliječni, neprozirni sloj što se lako hvata za površinu.

Stručnjaci iz Whirlpola ističu da se taj problem može jednostavno riješiti kada se primijeni odgovarajući postupak čišćenja i održavanja, prenosi Express.

Stoga stručnjaci savjetuju da najprije napravite brzi test na licu mjesta kako biste utvrdili je li mutnoća na čašama posljedica tvrde vode ili ipak oštećenja stakla.

Emisije Energo klub: Energo aktuelnosti u Srpskoj

Ako je razlog oštećenje, riječ je stanju koje nastaje kada se deterdžent udruži s mekom vodom, previsokom temperaturom i niskom razinom zaprljanosti, pa s vremenom nagriza površinu i ostavlja sitne mikroogrebotine.

"Krpu za posuđe najprije natopite sirćetom, a zatim mekanim, kružnim pokretima očistite čašu; krenu li se naslage odvajati, riječ je o mineralima zbog kojih staklo izgleda mliječno pa nastavite s idućom fazom čišćenja, ali ostane li čaša bez promjene i dalje zamućena, vjerojatno se radi o trajnom oštećenju stakla koje se ne može sanirati", navode stručnjaci.

Stručnjaci preporučuju redovnu upotrebu sredstva za ispiranje, temeljno i periodično čišćenje mašine za suđe, te pažljivo slaganje suđa bez pretrpavanja rešetki, kako bi čaše imale dovoljno prostora za slobodnu cirkulaciju vode i ostale besprijekorno čiste.

Ako nakon pranja čaše izlaze s naslagama, vodenim mrljama ili sitnim ostacima hrane, rješenje je jednostavno i počinje osnovnim održavanjem uređaja.

Najprije temeljno očistite filter mašine jer se on često začepi masnoćama i česticama hrane koje se tokom pranja vraćaju na posuđe i lijepe za staklo. Nakon čišćenja filtera, pokrenite "prazan" ciklus s jednom šoljom bijelog sirćeta postavljenom na gornju rešetku: sirće će pomoći razgraditi masnoće i otopiti mineralne naslage.

Za dodatni sjaj, pospite nekoliko kašičica sode bikarbone po dnu mašine i pokrenite kratak ciklus s toplom vodom kako biste Koliko vam se puta desilo da iz mašine za suđe izvadite čaše kao da nisu dobro oprane, da izgledaju mutne ili da po sebi imaju sitne bijele tačkice, neutralisali mirise i pomogli razgraditi blage naslage u kadi stroja.

Obratite pažnju da ne pretrpavate rešetke jer čašama treba dovoljno prostora za pravilnu cirkulaciju vode i učinkovito ispiranje tokom cijelog ciklusa. Stručnjaci takođe savjetuju da uvijek koristite kvalitetan deterdžent u odgovarajućoj dozi te sredstvo za ispiranje kako biste smanjili tragove vode.