Imate bolove u leđima? Uz ove savjete osjetite olakšanje kao nekada

Bol u leđima najčešće se javlja između 20. i 55. godine, a od njega boluje 80 odsto građana.

Kao ispomoć lijekovima probajte brzodelujuće metode za postizanje trenutnog olakšanja - hlađenje, grejanje, masaže, kreme... U većini slučajeva bol prolazi spontano, bez bilo kakve terapije, a kako može da bude i simptom različitih bolesti i stanja, obavezno se konsultujte sa ljekarom u slučaju da potraje.

Jedna od češćih zabluda u vezi sa bolom u leđima jeste da vas obavezuje na mirovanje. Klinička praksa je dokazala da mirovanje duže od 48 časa nema smisla, te da čak može biti i kontraproduktivno.

Republika Srpska Konkretna podrška Republike Srpske pronatalitetnoj politici

Naravno, bol ne treba trpeti i namjerno ga izazivati, te je savjet da se ponašate onako kako vam najviše odgovara (bol će vas sam opomenuti da li radite nešto pogrešno).

Hladno-toplo

Kao sredstvo za ublažavanje bola, led djeluje zaista dobro. On privremeno blokira signale bola i pomaže da se smanji oticanje. Nekoliko puta na dan, tokom 20 minuta, stavite na bolno mjesto pakovanje leda umotano u peškir.

Poslije otprilike 48 sati pređite na toplo-vlažni metod da biste stimulisali protok krvi i smanjili bolne spazme. Potopite peškir u veoma toplu vodu, iscedite ga, zatim ga poravnajte i savijte. Lezite na stomak sa jastucima ispod kukova i skočnih zglobova i stavite peškir preko bolnog mjesta.

Prekrijte ga plastičnom folijom, zatim stavite jastuče koje se zagreva (ili termofor) - podešeno na srednju jačinu - na gornju stanu folije. Ostavite tako do 20 minuta. To možete ponavljati tri ili četiri puta na dan tokom nekoliko dana.

Masažom do olakšanja

Zamolite partnera ili bliskog prijatelja da vam izmasira bolna mjesta na leđima. Ukoliko želite da koristite kremu ili mast koja se prodaje kao "mast za leđa", učinite to, ali pažljivo - ove kreme za površinsku upotrebu obično izazivaju iritaciju kože poslije nekoliko nanošenja.

Da biste dobili jednostavno pomoćno sredstvo za masiranje leđa, napunite dugačku čarapu sa nekoliko teniskih loptica, vežite kraj čarape i zamolite svog partnera da je kotrlja gore-dole niz vaša leđa.

S druge strane, profesionalni maser, fizioterapeut ili kiropraktičar mogu učiniti čuda.

Prirodni sedativ

U slučajevima intenzivnog bola, preporučuju se odgovarajući lijekovi, prije svega nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL). S ovim lijekovima ne treba pretjerivati, zbog mogućih štetnih efekata, prije svega na želudac, i nikako ih ne treba uzimati na svoju ruku, već samo uz preporuku ljekara.

Obično se u prva tri do četiri dana uzimaju redovno, a kasnije povremeno, odnosno po potrebi, samo u fazama jačeg bola.

Srbija U Srbiji pada snijeg, moguć i kod nas

Kao alternativu, probajte sa uzimanjem jedne kapsule od 250 mg valerijane četiri puta na dan. Od valerijane možete i da napravite čaj, ali je njegov miris prilično jak, te vam kapsule možda mogu biti komfornije rješenje.

Dok sjedite, stojite...

Kada sjedite na stolici u kancelariji, držite stopala ravno položena na pod, sa kukovima neznatno podignutim iznad kolena. Koristite poseban dodatak za stolicu koji pruža podršku donjem djelu lađa, a možete improvizovati i sa uvijenim peškirom.

Kada stojite, recimo dok perete sudove ili čekate autobus, podignite jedno stopalo iznad nivoa drugog.

U kuhinji držite nisku čvrstu kutiju ili nekoliko starih knjiga, a kad ste napolju, koristite stepenik ili ivičnjak. S vremena na vreme promenite položaj podizanjem drugog stopala. Ovo prebacivanje težine omogućava naizmenično opuštanje opterećenih mišića leđa.

(informer)