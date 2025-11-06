Tri biljke posadite u novembru: Puna bašta čekaće vas na proljeće

Novembar je pravo vrijeme da pripremite baštu za narednu sezonu i posadite biljke koje će vas na proljeće nagraditi bogatim rodom kao što su luk, bijeli luk i špinat.

Dok zemlja još nije previše hladna, a dani su duži nego zimi, idealni su uslovi za sadnju. Stručnjaci preporučuju da se sada posade luk, bijeli luk i špinat - povrće koje bez problema prezimi i brzo raste čim otopli.

Ako se odlučite za ove kulture, na proljeće ćete uživati u zdravom i obilnom prinosu.

U nastavku donosimo korisne savjete za pravilnu sadnju.

Luk

Ova biljka je izuzetno otporna i zahvalna za sadnju tokom novembra, jer bez problema podnosi niže temperature.

Najbolje uspijeva na sunčanom mjestu, u rastresitom i hranljivom zemljištu.

Lukovice treba rasporediti na razmaku od oko 10 do 15 centimetara, dok razmak između redova može biti 20 do 30 centimetara.

Tokom zime će razviti snažan korijen, pa će s prvim proljećnim danima brzo početi da raste i donese dobar rod.

Bijeli luk

Jesen je idealno vrijeme za sadnju bijelog luka, a novembar je posljednji trenutak da ga zasadite. Birajte zdrave i krupne čenove, postavljajte ih na dubinu od 5 do 8 centimetara, uz razmak od 10 do 15 centimetara između svake biljke.

Važno je da zemlja bude propusna, kako biste spriječili zadržavanje vlage i truljenje. Zimski period koristi da formira čvrst koren, što u proljeće donosi velike i zdrave glavice.

Špinat

Ako želite povrće koje brzo raste i daje prve listove već s prvim zracima sunca, špinat je pravi izbor.

Sije se u vlažno, rastresito tlo, sa oko 5 centimetara razmaka između sjemenki. Dobro podnosi hladnoću, pa je savršen za jesenju sadnju.

Iako mnogi misle da se sadnja obavlja samo u proljeće, jesen donosi brojne prednosti.

Zemlja je još uvijek topla od ljeta, pa biljke mogu da razviju korijen prije nego što stignu jači mrazevi. Na taj način, dočekuju proljeće spremne za brži rast i obilniji prinos.