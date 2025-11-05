Grijanje pomoću klima uređaja može biti mnogo jeftinije: Ovo su savjeti

Grijna sezona je već uveliko u toku, a mnogi se tokom nje odlučuju upravo za upotrebu klima uređaja.

Međutim, često se dešava da se korisnici žale na visoke račune za struju. Ovo su savjeti za pravilno korišćenje koji navodno mogu smanjiti potrošnju i do 30%.

Grijanje pomoću klima uređaja postaje sve popularniji način grijanja, posebno u prelaznim mjesecima kada nije potrebno uključivati centralno grijanje. Uz pravilno postavljanje temperature i redovno održavanje, klima uređaj može pružiti ugodnu temperaturu u prostoriji, a istovremeno smanjiti potrošnju električne energije u odnosu na klasične sisteme grijanja.

S obzirom na rast cijena električne energije, mnoge brine koliki će biti računi na kraju mjeseca, kao i na kojoj temperaturi klima uređaj troši najmanje struje, a prostor ostaje ugodno topao. Prema savjetu stručnjaka, optimalna temperatura za grijanje klima uređajem je oko 25°C.

Obratite pažnju na temperaturu

Mnogi griješe misleći da će prostor brže zagrijati ako temperaturu postave na višu vrijednost, no to nije tačno. Klima tada radi maksimalnom snagom duže vrijeme i troši znatno više struje. Moderne inverter klime automatski prilagođavaju snagu. Kada prostor tek počne da se zagrijava, uređaj radi punom snagom, ali čim dostigne željenu temperaturu, snaga se smanjuje i potrošnja energije značajno pada.

Savjeti za manju potrošnju struje

Dok zagrijava prostor klima od 3,5 kW troši oko 1,2 kW po satu, s druge strane, kada održava temperaturu, potrošnja pada na samo 350 W po satu. Za razliku od inverter modela, klasične klime rade stalno punom snagom što drastično povećava mjesečne račune za struju.

Kako biste ušted‌jeli, postavite temperaturu klime na 25 stepeni, što je najbolji balans između topline i potrošnje. Drugi savjet stručnjaka je da ne pravite veliku razliku između spoljne i unutrašnje temperature (maksimalno 10 stepeni), te da redovno čistite filtere i provjetravate uređaj. Koristite prirodnu ventilaciju, otvorite prozore kada je vani toplije, isključujte klimu kada niste kod kuće ili koristite tajmer.

Stručnjaci poručuju da pravilno korišćenje klima uređaja može smanjiti potrošnju električne energije i do 30% tokom grijne sezone. Dakle, umjesto da maksimalno povećavate temperaturu, pametno podesite klimu. Računi će biti manji, a vaš dom i dalje dovoljno topao, prenosi Dnevno.hr.