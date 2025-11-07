Ovaj cvijet koji donosi sreću i uspjeh u svaku kuću

Dok većina biljaka uvene i nestane sa dolaskom zime, postoji jedan cvijet koji se ne predaje hladnoći – prkos (Portulaca).

Ovaj živopisni cvijet nastavlja da sija svojim jarkim bojama sve do prvih mrazeva, pretvarajući bašte i terase u šarene oaze.

Vjeruje se da tamo gdje prkos raste, uvijek ima veselja i pozitivne energije, pa ga mnogi smatraju simbolom istrajnosti, sreće i životne snage.

Cvijet koji ne posustaje ni kad zahladi

Iako djeluje krhko, prkos je izuzetno otporan. Cveti od ranog ljeta sve do kasne jeseni, pa ponekad i do kraja novembra, ukoliko su dani sunčani i bez mraza.

Njegovo ime potiče od latinske reči portula "mala vrata", jer njegovi plodovi oslobađaju sjeme kroz sitne otvore – baš kao što sam prkos otvara vrata boja i svjetlosti kada sve ostalo počne da vene.

Ova biljka simbolizuje istrajnost – mali borac koji pokazuje da ljepota može trajati duže nego što mislimo.

Magija boja i energije

Cvjetovi prkosa su pravo vizuelno uživanje – krupni, svileni i živopisni: od bijele, žute, narandžaste i ružičaste, do crvene, ljubičaste i višebojne varijante.

U sivim jesenjim danima, unose optimizam i vitalnost. Nije ni čudo što mnogi vole da ga drže na prozoru, terasi ili kod ulaza u kuću – kao simbol radosti, snage i blagostanja.

Kako brinuti o proksu i sačuvati ga preko zime

Prkos je jedna od najlakših biljaka za njegu, a zauzvrat pruža obilje boja i radosti. Evo nekoliko savjeta da ga održite što duže:

Svjetlost: voli sunčana mjesta – što više svjetla, to bogatiji cvjetovi.

Zemlja: treba mu lagana i dobro drenirana zemlja, bez zadržavanja vode.

Zalivanje: umjereno, tek kada se površina zemlje osuši.

Prihrana: jednom mjesečno blagim đubrivom za cvjetnice. Ako želite da ga sačuvate i preko zime, iskopajte nekoliko biljaka i presadite ih u saksiju. Na toplom i svjetlom mjestu prkos može nastaviti da cvjeta i u zatvorenom.

Simbolika i energija

U narodnom vjerovanju prkos je znak istrajnosti, sreće i zaštite doma. Njegova sposobnost da cvjeta i u kasnu jesen simbolizuje unutrašnju snagu i pozitivnu energiju. Zato se kaže da ko ima prkos u dvorištu – zime se ne boji.

Dok se priroda priprema za zimski odmor, prkos i dalje unosi život i boje. Ako želite biljku koja će vas svakog dana podsjećati da ljepota opstaje i kada zahladi, posadite prkos – cvijet koji prkosi hladnoći, tami i sivilu.

