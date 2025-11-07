Ko ne poštuje dogovorene cijene peleta kazna i do 30.000 KM

U Federaciji BiH na snazi je odluka kojom se ograničava maksimalna maloprodajna cijena peleta na 480 KM plus PDV po toni.

Međutim, potrošači tvrde da se pojedini trgovci ne pridržavaju ove odluke, dok drugi sklanjaju zalihe do njenog ukidanja.

Federalno ministarstvo trgovine najavilo je pojačan inspekcijski nadzor kako bi se spriječile zloupotrebe i zaštitili krajnji korisnici, piše Večernji list BiH.

Federalno ministarstvo trgovine upozorava trgovce da skrivanje zaliha i špekulacije vezane za pelet neće biti tolerisane, nakon što su zaprimljene brojne pritužbe građana Federacije BiH o nestašici ovog energenta na tržištu.

Društvo Lažni službenik uzimao novac da "sredi" podsticaje

– Ministarstvo neće dopustiti zloupotrebu tržišta energenata niti špekulativne prakse, i svi koji pokušaju ostvariti profit na račun potrošača i stabilnosti tržišta biće suočeni sa najstrožim zakonskim mjerama – izjavio je za FENA federalni ministar trgovine Amir Hasičević.

Prema njegovim riječima, Federalno ministarstvo trgovine aktivno prati stanje na tržištu i reaguje na sve pritužbe potrošača. Podaci s terena pokazuju da pojedini trgovci ne poštuju propisane cijene i time ugrožavaju redovno snabdijevanje tržišta.

– Svaka potvrđena pojava nepoštene trgovačke prakse biće sankcionisana u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini, uključujući skrivanje zaliha, nepridržavanje mjera neposredne kontrole cijena, manipulaciju cijenama i prekidanje lanaca snabdijevanja, što ugrožava tržišnu ravnotežu i prava potrošača – upozorio je ministar i poručio potrošačima da svoje žalbe mogu slati Federalnom ministarstvu trgovine i nadležnim inspekcijama.

Ekonomija Veliki preokret: "Ne kupujemo ruski Lukoil"

Prema članu 127. Zakona o unutrašnjoj trgovini, za prekršaje koji predstavljaju nepoštenu trgovačku praksu propisane su novčane kazne od 3.000 do 30.000 KM. Hasičević podsjeća da je privremena odluka o ograničenju cijena peleta donesena radi stabilizacije tržišta, u saradnji sa proizvođačima i distributerima, a njeno važenje predviđeno je do 1. decembra.

Istovremeno, najavljuje da će, ako se dokaže postojanje nepravilnosti, biti produženo važenje odluke o neposrednoj kontroli cijena peleta.

– Ako se potvrde prijave s terena, Ministarstvo će razmotriti produženje ove mjere, uz jasno naglašenu primjenu sankcija za svako nepošteno ponašanje na tržištu – poručio je ministar.

Zanimljivosti Upozorenje: Opasne supstance u lažnim lutkama Labubu

Federalno ministarstvo trgovine zatražilo je od nadležnih inspekcijskih tijela pojačan nadzor nad svim subjektima koji trguju peletom, posebno u primjeni članova 107, 110. i 126. Zakona o unutrašnjoj trgovini, te navedene odluke koja je stupila na snagu 24. oktobra 2025. godine.

Cijena peleta u Bosni i Hercegovini s dolaskom jeseni počela je naglo i neopravdano rasti. Na pojedinim mjestima u zemlji dostigla je čak 700 KM po toni, što predstavlja značajan skok u odnosu na prošlu godinu, kada je pelet u prosjeku koštao između 400 i 500 KM. Ovakvo enormno poskupljenje navelo je vlasti u Federaciji BiH da donesu odluku o ograničenju cijena, budući da nije došlo do povećanja troškova proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu.

Republika Srpska Sutra počinje izborna kampanja

– Uprkos stabilnim ulaznim troškovima, zabilježeni su slučajevi povećanja cijena, što predstavlja nezakonit pokušaj ostvarivanja dodatnog profita u sezoni povećane potražnje – naveli su iz resornog ministarstva prije donošenja odluke i najavili pojačane kontrole radi utvrđivanja eventualnih kršenja Zakona o kontroli cijena i drugih propisa.

– Svi subjekti koji budu zatečeni u špekulativnom formiranju cijena, neprijavljivanju promjena ili uskraćivanju podataka nadležnim organima biće strogo sankcionisani, uključujući novčane kazne i zabranu obavljanja djelatnosti – poručili su iz Federalnog ministarstva trgovine.

Iako su mnogi građani očekivali umjerene cijene nakon uvođenja novih regulatornih mjera, realnost je, nažalost, drugačija.

Društvo Tone mandarina propadaju u dolini Neretve

Vlada Federacije BiH pokušala je regulisati tržište donošenjem odluke o maksimalnim cijenama peleta, ali izvještaji s terena pokazuju da brojni trgovci ne poštuju ove odredbe.

U pojedinim slučajevima cijene na lokalnim tržištima ne prate državne odluke, a kontrola kvaliteta i cijena je otežana zbog velikog broja manjih dobavljača.

Mnogi su građani čekali jesen kako bi nabavili pelet, ali čim je potražnja porasla – cijene su skočile. Krajem septembra pelet se prodavao po cijeni od 466 do 580 KM, zavisno od grada u kojem je kupovan.