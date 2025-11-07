Dosta vam je BiH? Ova evropska zemlja nudi 80.000 evra da se preselite kod njih

S porastom rada na daljinu, rastućim troškovima života kod kuće i željom za sporijim, mirnijim načinom života, selidba u drugu zemlju postala je vrlo održiva opcija.

Od alpskih sela do sunčanih ostrva, selidba u inostranstvo postala je vruća tema širom svijeta. S porastom rada na daljinu, rastućim troškovima života i sve većom potragom za boljim balansom između posla i privatnog života, mnogi ljudi razmatraju preseljenje u drugu državu — a neke zemlje sada nude podsticaje koje je gotovo nemoguće ignorisati, piše N1 Hrvatska.

Na temelju Google pretraga

Novo istraživanje kompanije 1st Move International otkrilo je najpoželjnije zemlje za preseljenje u 2025. godini, na osnovu globalnih Google pretraga.

Slijedi je Australija

Na drugom mjestu je Australija (207.900 pretraga), a slijede Irska (179.400), Novi Zeland, Japan, Portugal, Kostarika, Španija, Holandija i Tajland, koji zaokružuju prvih deset. Zanimljivo je da nekoliko ovih zemalja aktivno podstiče dolazak novih stanovnika kroz finansijske podsticaje i programe preseljenja.

Velikodušne isplate za preseljenje u Švicarsku

U Evropi, Švicarska nudi velikodušne isplate porodicama koje su spremne preseliti se u njena alpska sela. U mjestu Albinen, u kantonu Valais, odrasli primaju 25.000 švajcarskih franaka, a djeca 10.000 franaka ako se obavežu živjeti u selu najmanje deset godina. Podnosioci zahtjeva moraju kupiti ili izgraditi nekretnine vrijedne najmanje 200.000 franaka.

Irska, koja je treća u svijetu po broju upita za preseljenje (179.400), ima sličan pristup kroz inicijativu „Naša živa ostrva“. Program ima za cilj povećanje broja stanovnika na udaljenim ostrvima nudeći pomoć do 84.000 evra za kupovinu i obnovu davno napuštenih kuća.

Nekretnine se moraju koristiti kao primarno prebivalište ili za dugoročni najam, dok kratkoročni turistički najam nije dozvoljen. Inicijativa je usmjerena i na irske državljane i na strance, sa ciljem oživljavanja ostrvskih zajednica i privlačenja ljudi koji rade na daljinu i traže miran način života.

Najviše ljudi želi u Kanadu!

Španija, koja je na osmom mjestu sa 127.670 pretraga, takođe aktivno privlači nove stanovnike, posebno digitalne nomade i porodice spremne nastaniti se u napuštenim selima. U regiji Ekstremadura, radnici na daljinu mogu dobiti pomoć do 15.000 evra ako se obavežu ostati najmanje dvije godine. Grad Ponga nudi oko 2.971 evro za nove stanovnike, uz dodatne bonuse za novorođenčad, dok Rubia u Galiciji plaća porodicama 150 evra mjesečno kako bi povećala broj učenika u lokalnim školama.

Kanada, najtraženija destinacija za preseljenje na svijetu, takođe ima svoje finansijske pogodnosti. Program zadržavanja diplomaca u pokrajini Saskačevan nudi do 20.000 kanadskih dolara povrata školarine studentima koji se obavežu živjeti i raditi u tom području nakon diplomiranja — posebno praktičan podsticaj za mlade Britance koji razmišljaju o preseljenju.

Koja su još tražena odredišta?

Ostala tražena odredišta, poput Portugala (šesto mjesto, 170.030 pretraga), Kostarike (sedmo mjesto, 127.880), Holandija (deveto mjesto, 127.100) i Tajlanda (deseto mjesto, 126.960), nude različite nivoe praktičnosti i pogodnosti životnog stila.

Kostarika je poznata po svojim ekološki održivim zajednicama i fokusu na zdrav način života, dok Portugal privlači imigrante kroz programe boravka i povoljne poreske uslove — posebno atraktivne za penzionere i radnike na daljinu.