Opet odgođen izlazak GTA 6

07.11.2025

09:51

Опет одгођен излазак GTA 6

Ljubitelji jedne od najočekivanijih igara svih vremena, Grand Theft Auto VI, moraće da se naoružaju sa više strpljenja.

Rockstar Games i njihova matična kompanija Take-Two Interactive ponovo su odložili izlazak igre, ovog puta za šest mjeseci. Novi zvanični datum izlaska je sada 19. novembar 2026. godine, umjesto ranije najavljenog maja iste godine. Vijest je objavljena uz kvartalni izvještaj o zaradi kompanije, prenosi Variety.

Potrebno je više vremena za poliranje

Kompanija Rockstar Games je kontaktirala fanove putem društvene mreže X, izvinjavajući se zbog dužeg čekanja. „Zdravo svima, Grand Theft Auto VI će biti objavljen u četvrtak, 19. novembra 2026. godine. Žao nam je što smo dodali dodatno vrijeme onome što razumemo da je bilo dugo čekanje, ali ovi dodatni mjeseci će nam omogućiti da završimo igru sa nivoom uglađenosti koji očekujete i zaslužujete. Želimo da vam se još jednom zahvalimo na strpljenju i podršci“, navodi se u njihovom saopštenju.

Generalni direktor kompanije Take-Two, Štraus Zelnik, objasnio je u intervjuu da je cilj da se napravi neviđena igra. „U ovom slučaju, naravno, pokušavamo da objavimo najneobičniju igru koju je iko ikada video u istoriji zabave. To je veliki zadatak. A u ovom slučaju, Rockstar Games veruje da je potrebno ograničeno dodatno vrijeme da se taj stav usavrši“, rekao je Zelnik.

Podsjećanja radi, GTA 6 je u razvoju već više od decenije . Prvobitni plan je bio da bude objavljen na jesen 2025. godine, što je potom pomjereno za maj 2026. godine, a sada čak i za sam kraj te godine.

Otpuštanja u britanskom studiju nisu povezana sa kašnjenjem

Nedavna otpuštanja oko trideset zaposlenih u britanskoj filijali kompanije Rockstar Games nisu povezana sa odlaganjem igre, prema Take-Two-u. Dok britanski sindikat optužuje kompaniju za „kršenje sindikata“, Rockstar je u srijedu objavio da su otpušteni zaposleni „utvrđeni kako distribuiraju i razgovaraju o povjerljivim informacijama na javnom forumu, kršeći naša korporativna pravila“.

Naglasili su da otkazi „ni na koji način nisu povezani sa pravom ljudi da se učlane u sindikat ili učestvuju u sindikalnim aktivnostima“. Portparol kompanije Take-Two je dodatno pojasnio situaciju. „Ove dvije stvari su potpuno odvojene, kao i razlozi koje smo naveli za svaku. I mislim da bi njihovo spajanje bilo ne samo obmanjujuće, već i veoma pogrešno. Dakle, to su dva potpuno odvojena pitanja“, rekao je.

Poslovni rezultati i budući planovi

Kompanija Take-Two je takođe objavila finansijske rezultate za kvartal koji se završio 30. septembra. Kompanija je prijavila prihod od 1,77 milijardi dolara i neto gubitak od 133,9 miliona dolara. Neto rezerve su iznosile 1,96 milijardi dolara.

Glavni pokretači prihoda u proteklom periodu bili su naslovi NBA 2K26 i NBA 2K25, Borderlands 4, Toon Blast, kao i dugogodišnji hitovi Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 i Red Dead Online.

Kompanija je podigla svoja očekivanja za tekuću fiskalnu godinu, koja se završava 31. marta 2026. godine, na između 6,4 i 6,5 milijardi dolara. Pored toga, Take-Two je ažurirao svoj kalendar izdanja, dodajući „sljedeću iteraciju BioShock-a“ i Zynga-inu igru Top Goal, a datumi izlaska biće objavljeni naknadno.

(indeks)

