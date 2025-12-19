Dodik: Predstavnici SDS-a i PDP-a u CIK-u potvrdili da su žalbe neutemeljene

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je opoziciji da prestane da laže u vezi sa prijevremenim predsjedničkim izborima, naglasivši da je Centralna izborna komisija, u kojoj su predstavnici iz SDS-a i PDP-a, potvrdila da su njihove žalbe neosnovane.

Dodik je ukazao na kvalifikacije da su njihove žalbe nedopuštene i paušalne.

- To znači da lažu. Iz CIK-a nisu mogli reći da SDS i PDP lažu, već su rekli da žalbe nisu osnovane. Ali, oni nastavljaju i dalje da lažu. Kada će prestati da lažu? Opšte poznato je da su kadrovi u CIK-u iz ovih stranaka, nikog nema od naših ljudi. I oni im poručuju da lažu - rekao je Dodik.

To je kaže nepodnošljiva situacija u kojoj su ljudi iz Sarajeva dali sebi monopol da kontrolišu volju srpskog naroda u Republici Srpskoj.

- Neprihvatljivo je to i moraćemo da se bavimo tim pitanjem u vremenu koje dolazi - naglasio je Dodik.

On je poručio ljudima koji se ne bave politikom da poslušaju šta je rekao CIK, a to je da su žalbe nedopuštene, paušalne, da nema ponavljanja izbora, da se nije desila krađa i da nije tačno sve to što je opozicija počela da govori od prvog trenutka.

- To je taj lažni narativ koji održavaju do danas i održavaće ga i ubuduće - zaključio je Dodik.

Centralna izborna komisija BiH odbila je juče kao neosnovan zahtjev SDS-a za ponovno brojanje glasova na 140 biračkih mjesta u Doboju, Zvorniku, Laktašima, Bratuncu, Prijedoru, Ugljeviku, Višegradu i Kozarska Dubica.

CIK je odbacio kao nedopušten i zahtjev SDS-a da se na ovih 140 biračkih mjesta ponište izbori.