Drama u Kiseljaku: Nastavnik prijetio učenicima u školi

07.11.2025

10:21

Школа
Foto: pexels

Policijska stanica Sapna zaprimila je 6.11.2025.godine u 14.20 sati putem dežurne službe, prijavu da jedan od nastavnika osnovne škole u Sapni prijeti učenicima.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Sapna, objekat i učenici su obezbijeđeni, a nastavnik sproveden u SHMP Sapna, gd‌je mu je ukazana hitna medicinska pomoć, te je prevezen u JZU UKC Tuzla gd‌je je zadržan na liječenju, piše Avaz.

Prema uputama dežurnog kantonalnog tužioca, istražitelji OKP PU Kalesija poduzeli su sve potrebne radnje na dokumentovanju ovog događaja, a po okončanju istih, KTTK će biti dostavljen izvještaj – saopštili su.

nastavnik

prijetnje

