Ko može otići u invalidsku penziju?

07.11.2025

08:47

Ко може отићи у инвалидску пензију?
Foto: Pixabay

S obzirom na to da sve veći broj ljudi u BiH ima brojne zdravstvene probleme, realno je zapitati se kako doći do penzije. Uzmemo li u obzir da je potrebno 40 godina radnog staža ili 65 godina starosti, za osobe koje imaju zdravstvene problem, to je teško dostići.

Ipak, da biste ostvarili pravo na invalidsku penziju, potrebno je mnogo uslova i procedura. Nije nimalo jednostavno. Ali, to je i logično, jer bi u suprotnom bilo brojnih zloupotreba.

Ko ima pravo na invalidsku penziju?

- Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik kod koga je utvrđena prva kategorija invalidnosti ako je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću bez obzira na dužinu penzijskog staža.

Викторија Плзен

Fudbal

Kontroverzna poruka na tribinama: "Mora biti rata sa Turcima"

Takođe, pravo na invalidsku penziju ima i osoba, ako je invalidnost prouzrokovana povredom van rada ili bolešću pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž koji mu pokriva najmanje jednu trećinu perioda od navršenih najmanje 20 godina života do dana nastanka invalidnosti, računajući radni vijek na pune godine.

Osiguranik kod koga je utvrđena prva katergija invalidnosti do navršenih 30 godina života stiče pravo na invalidsku penziju ako je invalidnost prouzrkavana povredom van rada ili bolešću pod uslovom da je prije nastanka invalidnosti imao navršen penzijski staž koji mu pokriva trećinu radnog vijeka, a najmanje jednu godinu staža osiguranja.

Пензионер

Društvo

Počinje isplata oktobarske penzije

Invalidska penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija - naveli su za Faktor iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigiranje.

Ljekarska komisija na Institutu za medicinsko vještačenje utvrđuje invalidnost.

Osiguraniku koji je bio na redovnom školovanju i takvim školovanjem stekao višu ili visoku stručnu spremu, radni vijek se računa od 22 godine života, ako je stekao višu stručnu spremu, odnosno od 25 godina, ako je stekao visoku stručnu spremu.

Invalidska penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija.

- Osiguraniku koji ima manje od 15 godina staža osiguranja invalidska penzija se određuje za staž osiguranja od 15 godina, koja ne može biti manja od iznosa najniže penzije određene u skladu sa Zakonom o PIO-u. Osiguraniku kod koga je invalidnost prouzrokovana povredom na radu ili profesionalnom bolešću invalidska penzija se određuje za staž osiguranja od 40 godina - rekli su za Faktor iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

