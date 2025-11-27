Kojić: Mehmedovićeva inicijativa je populistička

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić rekao je da je populistička inicijativa Šemsudin Mehmedović o jednakoj zastupljenosti konstitutivnih naroda u institucijama BiH.

Kojić je ukazao da je u pravosudnim institucijama u BiH vidljiv manjak Srba i da nije dobro da Mehmedović selektivno bira institucije u kojima je manjak zaposlenih Bošnjaka.

- Ako se treba raditi balans zaposlenih, onda ga moramo gledati sa aspekta svih institucija, a ne birati samo neke i reći da je to diskriminacija - naveo je Kojić tokom rasprave o ovoj inicijativi.

On je upitao na koji način Mehmedović misli riješiti ovaj problem, navodeći da se balans zaposlenih može napraviti samo prilikom imenovanih i izabranih funkcionera, a ne prilikom zapošljavanja službenika.

Tokom rasprave o tački dnevnog reda koju je Mehmedović, a koja se odnosi na rad Marinka Čavare kao predsjedavajućeg Predstavničkog doma, šef Kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić rekla je da Čavara ne krši Poslovnik o radu.

Komentarišući Mehmedovićeve navode da Čavara nezakazivanjem sjednica krši Poslovnik, Vulićeva je rekla da je Čavara poštovao Poslovnik jer je svaki mjesec od preuzimanja predsjedavanja zakazivao sjednice.

- Ako Čavara nije zakazao neku od hitnih sjednica, možete primjedbovati da je prekršen Poslovnik, ali pošto do toga nije došlo, iznosite neistine - poručila je Vulićeva Mehmedoviću.

Ona je navela da Mehmedović tumači Poslovnik onako kako on hoće.

- Naše pravo je bilo da biramo članove Kolegijuma i treba da ih poštujete, a ne da izmišljate toplu vodu - rekla je Vulićeva.

Ona je upozorila, ako bude nastavljena Mehmedovićeva tortura, da će pokrenuti procedure da se ispita kako živi srpski narod na području Maglaja.

Poslanik HDZ-a BiH Predrag Kožul rekao je tokom rasprave da u posljednja tri mandata nisu održavane redovne sjednice više od jednom mjesečno, te da je licemjerno zamjerati Čavari što radi na isti način kako su to radili njegovi prethodnici.

Čavara rekao je da je ova tačka neutemeljena, te da je mislio da je Mehmedović svoje tvrdnje potkrijepio određenim činjenicama.

- Mehmedović u ovo predizborno vrijeme želi da bude zvijezda svake sjednice i ima po 10-15 tačaka - naveo je Čavara.

Tokom rasprave o Prijedlogu dopuna Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, predlagač Denis Zvizdić rekao je da se ovim dopunama formira Komisija za saradnju sa dijasporom koja je, prema njegovim riječima, važan ekonomski potencijal BiH.

- Riječ je o dva miliona ljudi koji žive van BiH, a najveći broj njih živi u zemljama EU i SAD, Kanadi, Srbiji - rekao je Zvizdić i dodao da je cilj formiranja ove komisije da se pokrene ciklus investiranja dijaspore u BiH.

Poslanici su obavili objedinjenu raspravu o više tačaka koje se odnose na određivanje nadležnih komisija, kao i za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Marinko Čavara prije glasanja dao je pauzu.