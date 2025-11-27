Logo
Propala smjena Marinka Čavare

Izvor:

ATV

27.11.2025

20:18

Komentari:

2
Пропала смјена Маринка Чаваре
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

Poslanici Predstavničkog doma nisu podržali prijedlog Šemsudina Mehmedovića da se Marinko Čavara smijeni iz Kolegijuma ovog doma.

Od 35 prisutnih poslanika 20 je bilo protiv čime je propao još jedan pokušaj smjene HDZ-ovog kadra.

Tokom rasprave Mehmedovića su optužili da ima snažan fokus na Hrvate zaposlene u institucijama BiH. Predrag Kožul (HDZ) poručio mu je da ima "neprijateljski stav" prema hrvatskim poslanicima koji prelazi u opsesiju.

Poslanik SNSD-a Sanja Vulić nadovezala se izjavom da Mehmedović ima negativan stav prema hrišćanima.

"Nemate vi samo negativan stav prema Hrvatima, vi imate negativan stav prema hrišćanima. Vi bi sigurno najsretniji bili kada nas ovd‌je ne bi bilo. Koliko se vi borite za poslovnik, mi se borimo za hrišćanska prava", navela je Vulić, rekavši kako Mehmedović vrši torturu.

Komentari (2)
