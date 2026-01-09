Logo
Zvanično: Poznato kada igraju Olimpijakos i Fenerbahče

Izvor:

B92

09.01.2026

14:49

Komentari:

0
Фенербахче-Црвена звезда
Foto: Screenshot

Određen je termin neodigrane utakmice Olimpijakosa i Fenerbahčea u Evroligi.

Olimpijakos je trebalo da dočeka Fenerbahče u 14. kolu Evrolige, ali je zbog vremenskih nepogoda i prokišnjavanja "Dvorane mira i prijateljstva" u Atini ta utakmica otkazana.

Odmah je javljeno da će novi termin biti saopšten čim se za tako nešto ukaže prilika i sada su pronašli adekvatan datum – 17. mart 2026. godine.

Воз пруга

BiH

Zaposleni u Željeznicama FBiH: Veće plate ili generalni štrajk

Utakmica će početi od 21 čas i 15 minuta po lokalnom vremenu.

U međuvremenu, odigran je njihov međusobni duel u Istanbulu i Fenerbahče je slavio nad Olimpijakosom rezultatom 88:80.

Fener ima 13 pobjeda i 7 poraza, dok je Olimpijakos na 11-8 sa utakmicom manje od njih i dvije manje od većine timova.

(b92)

