Kolica vam treskaju u marketu? Ni to nije slučajno nego je još jedan TRIK!

Psiholozi, tehnologija, marketinški stručnjaci, prodavači.. Ogromna je lista zanimanja koja za cilj imaju jedno: obmana kupaca. Kakvim se sve trikovima koriste, da li kupujemo zbog njihovog uspjeha ili našeg ne razmišljanja, govorio je za ATV Srđan Dukić iz Agencije za marketing "Influence".

"Pretjerana kupovina dolazi iz psihološkog nedostatka. Da li je to osjećaj lične neispunjenost ili potreba da se sa materijalnim stvarima pronađe sreća. Sav kapitalistički svijest eksploatiše ljudske ranjivosti. To je korak broj jedan da razumijemo da potreba da kupimo što više stvari ne dolazi iz realnih izazova i problema koje želimo da riješimo sa tim predmetima, nego da osjećaj kupovine osjeća lučenje hormona sreće zbog kojih ulazimo u čitav proces", kaže Dukić i poručuje da sami trgovci pažljivo aranžiraju proizvode.

"Pločice koje su malo grublje dok gurate kolica, pa ako požurite sve se trse i čuje. Onda imate nesvjesnu potrebu da usporite, da što više vremena provedete u trgovinu. Onda negdje osjećate miris peciva. Miris peciva budi lijepa sjećanja i sve vas to bombarduje: potroši što više, potroši što više".

Dukić poručuje i da je razgovor sa samim sobom je broj jedan da se zaštitimo od svega toga.

Kada je riječ o internet kupovini, Dukić smatra da je upotreba računara za kupovinu daleko opasnija od kupovine uživo.

"Neke informacije mogu da se sakriju. Kada ste sami pored svog računara vrlo lako možete da potpadnete pod psihološki uticaj i da u naletu strasti da izvršite kupovinu,a da niste provjerili proizvod. Mnoge marketinške kampanje na zapadu se organizuju da nakon što vidite reklamu što prije izvršite kupovinu. Kada fizički vidite proizvod, šansa da kupite lošu robu je manja. Može trgovac da vas obmane, ali je daleko veća opasnost na internetu jer vi proizvod vidite tek kada on stigne", kaže Dukić.

On ističe i da društvene mreže igraju veliku ulogu u plasmanu proizvoda.

"Kada pogledate društvene mreže, npr. Instagram, on je konstruisan na način da podiže važu zavisnost, da provodite što više vremena, a onda se proizvodi plasiraju u pravo vrijeme, na osnovu vašeg onlajn ponašanja. Algoritam vas kao osobu analizira u svakom segmentu i nudi vam upravo ono o čemu ste u datom trenutku razmišljali. Timovi psihologa rade ne samo na strani tehnologije, nego i na strani marketinških kampanja. Na zapadu su to ozbiljne akcije koje poprilično vremena posvećuju tome kako da iskoriste sve naše slabosti", kaže Dukić.