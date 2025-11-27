Počinje božićni post

Za pravoslavne vjernike sutra počinje šestonedjeljni Božićni post, koji prethodi najradosnijem hrišćanskom prazniku - Božiću. Post je prvi korak na putu spasenja, važan za duhovni i tjelesni život, vrijeme kada bi trebalo pronaći mjeru u svemu.

Orasi, med, pasulj, svježe i sušeno voće, povrće, svega ima i za svačiji novčanik . Na banjalučkoj Tržnici najtraženija je riba. Girice su najjeftinije -5 maraka po kilogramu, šaran je oko 13, potočna pastrmka 16 maraka. Za mnoge egzotični losos, koji je i najskuplji, drži se na 45 maraka. Ipak, koliko god da košta ,red je da se na trpezi riba nađe makar prvih dana posta.

"Kad mogu postim , srijedom, petkom ne postim stalno zbog lijekova, meso ne jedem uopšte . Bitno je da se čovjek moli Bogu i da ne misli nikom zlo“,

„Kupila sam pastrmku, skušu, oslić filet sve za post“,

“Koju ribu kupujete, jel'skupa riba? Jeste , sve je skupo, šaran i pastrmku“, neki su od komentara građana.

Ovo su vam stare cijene ribe,ništa nismo mijenjali, pričaju prodavci. Šta će biti do Božića -vidjećemo.

„Svi se pitaju hoće li ići cijene gore , mi ne znamo , ja neću to da kažem jer ako nabavljač ne digne cijenu nećemo ni mi“, rekla je Ljiljana Vujinović, "Ribarnica Ljilja“

„ Znate li neki dobar recept za riblju čorbu? Recept za riblju čorbu : amur, šaran, tostolobik , crvena pastrmka mješavina. I puno povrća? I puno povrća!", rekla je Željana Petković, „ Ribarnica kod Oste“

Prije kupovine dobili smo i savjete zlata vrijedne. Riba ne smije biti premekana na dodir. Ko kupuje ribu neka je gleda u oči, sa četvoro očiju.

„Oko mora biti staklasto? I staklasto i ne smije biti upalo unutra i kupovati na provjerenim mjestima“, rekao je Đoko Vučić, „Ribarnica Alas“.

Manje živahno je pored tezgi za voćem i povrćem. Ponuda odlična, potražnja skoro pa nikakva. Trgovci ruke trljaju zbog hladnoće, a ne zbog zarade. Ne pomaže ni visok datum.

"Jutros malo se kupuje bijeli luk za klanje guca, ništa, pored ovakve robe“,

„ Vidjećemo hladno je treba imati razumijevanja, narod slabije dolazi, vikendom više“,

“ Šta najviše ide tokom posta? Konkretno badem, lješnjak, suhi proizvodi“, kažu građani.

Ipak, ishrana za vrijeme posta trebalo bi, da iako je važna bude u drugom planu, najvažnije je kažu naši sagovornici, obuzdati pohlepu, strasti i vratiti duhovni mir. Božićni post traje od 28. novembra i završava se na najradosniji hrišćanski praznik Božić, 7. januara.