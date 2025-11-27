CLEA Health & Beauty koncept – nova adresa za njegu i zdravlje u Banjoj Luci

U Tropik centru Banja Luka danas je otvoren CLEA Health & Beauty, prvi koncept u Bosni i Hercegovini koji unutar jednog supermarketa objedinjuje ključne segmente brige o zdravlju, ljepoti i svakodnevnom balansu. Zamišljen je tako da kupcima ponudi potpuno novo iskustvo kupovine.

CLEA Health & Beauty nastao je iz ideje da briga o sebi treba da bude jednostavna, dostupna i inspirativna. Koncept obuhvata šest pažljivo osmišljenih cjelina:

• apoteku – stručna podrška i provjereni proizvodi;

• dermokozmetiku – svjetski priznati brendovi i inovativni proizvodi za njegu kože;

• osviještenu ishranu – odabrani proizvodi koji podržavaju uravnotežene navike;

• suplementaciju – pouzdane formule za podršku zdravlju i energiji;

• ličnu njegu – svakodnevni rituali oblikovani da pruže osjećaj nježnosti i brige o sebi;

• program za bebe – siguran i pouzdan izbor za njegu najmlađih.

CLEA Health & Beauty koncept

Poseban akcenat stavljen je na selekciju brendova, među kojima se nalaze provjereni klasici poput La Roche-Posay, Avène, Noreva, Uriage, kao i popularni korejski brendovi Dr. Althea, SKIN1004, Medicube i drugi te ekskluzivni svjetski bestseleri koji do sada nisu bili dostupni na domaćem tržištu. Izuzetna pažnja posvećena je proizvodima iz asortimana osviještene prehrane – organskim, bezglutenskim i veganskim proizvodima.

„Otvaranjem CLEA Health & Beauty koncepta željeli smo da svojim kupcima pružimo iskustvo koje prevazilazi tradicionalnu kupovinu i koje odgovara savremenom načinu života. Ovo je prostor koji istovremeno inspiriše, informiše i olakšava brigu o zdravlju i ljepoti. Ponosni smo na to što ovaj koncept premijerno predstavljamo upravo u Tropic centru Banja Luka,“ navela je Aleksandra Marković, PR trgovačkog lanca Tropik.

CLEA je kreirana kao moderan, intuitivno organizovan prostor u kojem svaka polica ima svoju jasnu namjenu i vodi kupca kroz personalizovano iskustvo izbora. Ovaj koncept predstavlja važan korak u razvoju kompanije Tropic maloprodaja koja nastavlja uvoditi inovacije i podizati standarde kupovine na domaćem tržištu.

Povodom otvaranja, za kupce su pripremljeni pokloni iz CLEA asortimana, zanimljive aktivacije te stručno savjetovanje za odabir najprikladnijih proizvoda za svakog kupca. U narednom periodu CLEA će organizovati i dodatne aktivnosti za kupce poput analiza kože i vitaminsko-mineralnog statusa.

CLEA Health & Beauty od danas je dostupna u Tropik centru Banja Luka, a koncept će uskoro biti uveden i na drugim lokacijama kompanije Tropic maloprodaja. Sve novosti, aktuelnu i akcijsku ponudu CLEA koncepta možete pratiti na zvaničnoj internet stranici clea.ba te na društvenim mrežama Instagram i Fejsbuk.