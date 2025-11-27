Logo
Large banner

Una kod Kostajnice prešla kotu redovne odbrane od poplava

Izvor:

SRNA

27.11.2025

11:28

Komentari:

0
Вода ријека
Foto: ATV BL

Rijeka Una kod Kostajnice jutros je prešla kotu redovne odbrane od poplava za jedan centimetar, izjavila je pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Biljana Pajić.

Pajićeva je rekla da u Republici Srpskoj nema izlivanja rijeka, te dodala da se u opštini Jezero voda počela povlačiti, zahvaljujući brzoj intervenciji Hidroelektrane "Jajce".

Словенија-270925

Region

U Sloveniji stupa na snagu tzv. Šutarov zakon

- Jutros je stanje u Republici Srpskoj stabilno - naglasila je Pajićeva.

Podijeli:

Tagovi:

Rijeka Una

vodostaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик: Српска и Мађарска пишу најбоље странице сарадње

Republika Srpska

Dodik: Srpska i Mađarska pišu najbolje stranice saradnje

2 h

3
Каран: Почасни докторат Сијарту - подстрек за нове успјехе Српске и Мађарске

Republika Srpska

Karan: Počasni doktorat Sijartu - podstrek za nove uspjehe Srpske i Mađarske

2 h

0
Универзитет у Бањалуци почаствован: Сарадња Мађарске и Српске све боља

Republika Srpska

Univerzitet u Banjaluci počastvovan: Saradnja Mađarske i Srpske sve bolja

2 h

0
Признање бањалучкој туристичкој организацији на сајму у Новом Саду

Ekonomija

Priznanje banjalučkoj turističkoj organizaciji na sajmu u Novom Sadu

2 h

0

Više iz rubrike

За шта грађани највише новца издвајају?

Društvo

Za šta građani najviše novca izdvajaju?

4 h

0
Опрез на путевима: Коловози мокри и клизави

Društvo

Oprez na putevima: Kolovozi mokri i klizavi

5 h

0
МУП Српске издао обавјештење: Нема разлога за узнемиреност

Društvo

MUP Srpske izdao obavještenje: Nema razloga za uznemirenost

5 h

0
Мјерење водостаја ријеке

Društvo

Vodostaj Une ispod kote redovne odbrane

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Do Nove godine ova dva znaka ulaze u najbogatiji period života

13

53

Iz sefa ukrali 70 hiljada maraka i 22 hiljade evra

13

52

Osamdesetogodišnji Srbin sa Kosova i Metohije optužen za navodni ratni zločin

13

49

Pokrenut postupak: BiH prijeti kazna od čak 300.000 maraka

13

40

Sutra pretežno oblačno i hladno

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner