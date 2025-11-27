Una kod Kostajnice prešla kotu redovne odbrane od poplava

Izvor:
Rijeka Una kod Kostajnice jutros je prešla kotu redovne odbrane od poplava za jedan centimetar, izjavila je pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Biljana Pajić.
Pajićeva je rekla da u Republici Srpskoj nema izlivanja rijeka, te dodala da se u opštini Jezero voda počela povlačiti, zahvaljujući brzoj intervenciji Hidroelektrane "Jajce".
- Jutros je stanje u Republici Srpskoj stabilno - naglasila je Pajićeva.
