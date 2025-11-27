Una kod Kostajnice prešla kotu redovne odbrane od poplava

Rijeka Una kod Kostajnice jutros je prešla kotu redovne odbrane od poplava za jedan centimetar, izjavila je pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite Biljana Pajić.

Pajićeva je rekla da u Republici Srpskoj nema izlivanja rijeka, te dodala da se u opštini Jezero voda počela povlačiti, zahvaljujući brzoj intervenciji Hidroelektrane "Jajce".

- Jutros je stanje u Republici Srpskoj stabilno - naglasila je Pajićeva.