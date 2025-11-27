Logo
Usvojen set evropskih zakona

SRNA

27.11.2025

21:33

Усвојен сет европских закона
Foto: Youtube screenshot

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je u prvom čitanju Prijedlog zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH i prijedloge sedam evropskih zakona, u drugom čitanju.

Usvojeni su Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, Prijedlog zakona o žigu, Prijedlog zakona o patentu, Prijedlog zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualne svojine, Prijedlog zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Prijedlog zakona o zastupanju u oblasti prava industrijske svojine i Prijedlog zakona o mjernim jedinicama u BiH.

Ovi zakonski prijedlozi usvojeni su sa amandmanima koji su postali sastavni dio prijedloga.

Poslanici su usvojili izvještaje o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za prošlu godinu, koje su podnijeli Predsjedništvo BiH i Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Podržan je prijedlog da poslanici Predrag Kožul, Denis Zvizdić i Darko Babalj budu imenovani u Privremenu zajedničku komisiju oba doma Parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje procedure imenovanja sedam članova Kancelarije za razmatranje žalbi u Sarajevu.

Podršku je dobio i prijedlog da Predrag Kožul, Nenad Grković i Albin Muslić budu imenovani u Privremenu zajedničku komisiju oba doma za sprovođenje procedure imenovanja jednog predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Nije usvojena odluka o razrješenju poslanika Marinka Čavare iz Kolegijuma Predstavničkog doma.

Poslanici su dali podršku za ratifikovanje međunarodnih sporazuma, čime je današnja sjednica završena.

Predstavnički dom

zakon

