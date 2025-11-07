Izvor:
InfoBijeljina
07.11.2025
08:13
Komentari:0
Prerađivačka industrija u Republici Srpskoj, a zatim i trgovina, zapošljavaju najviše radnika, potvrđeno je InfoBijeljini.
Kada je riječ o prerađivačkoj industriji, u njoj u Republici Srpskoj radi oko 19 odsto ljudi u odnosu na sve zaposlene.
Odmah na drugom mjestu, sa skoro identičnim procentom, nalazi se trgovina na veliko i malo, koja zapošljava više od 18 odsto zaposlenih.
Na trećem mjestu nalazi se javna uprava, potvrđeno je portalu InfoBijeljina. Javna uprava, prema zvaničnim podacima, zapošljava oko deset procenata ukupne radne snage.
U obrazovanju je zaposleno nešto više od osam posto od ukupnog broja radnika, a odmah ispod obrazovanja je zdravstvo i socijalna zaštita, gdje je zaposleno 7,8 odsto od ukupnog broja.
U prerađivačkoj industriji je, krajem marta ove godine, u Republici Srpskoj bilo zaposleno oko 55.000 ljudi, a oko 53.000 ih je radilo u oblasti trgovine na veliko i malo.
Javna uprava i srodne djelatnosti su, prema podacima nadležnih, zapošljavale između 27.000 i 28.000 građana u Republici Srpskoj.
Scena
3 h0
Region
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Trenutno na programu