Prerađivačka industrija u Republici Srpskoj, a zatim i trgovina, zapošljavaju najviše radnika, potvrđeno je InfoBijeljini.

Kada je riječ o prerađivačkoj industriji, u njoj u Republici Srpskoj radi oko 19 odsto ljudi u odnosu na sve zaposlene.

Odmah na drugom mjestu, sa skoro identičnim procentom, nalazi se trgovina na veliko i malo, koja zapošljava više od 18 odsto zaposlenih.

Na trećem mjestu nalazi se javna uprava, potvrđeno je portalu InfoBijeljina. Javna uprava, prema zvaničnim podacima, zapošljava oko deset procenata ukupne radne snage.

U obrazovanju je zaposleno nešto više od osam posto od ukupnog broja radnika, a odmah ispod obrazovanja je zdravstvo i socijalna zaštita, gd‌je je zaposleno 7,8 odsto od ukupnog broja.

U prerađivačkoj industriji je, krajem marta ove godine, u Republici Srpskoj bilo zaposleno oko 55.000 ljudi, a oko 53.000 ih je radilo u oblasti trgovine na veliko i malo.

Javna uprava i srodne d‌jelatnosti su, prema podacima nadležnih, zapošljavale između 27.000 i 28.000 građana u Republici Srpskoj.