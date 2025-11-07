Logo

U američku vojnu bazu stigao paket, ljudi završili u bolnici

Izvor:

Agencije

07.11.2025

08:15

У америчку војну базу стигао пакет, људи завршили у болници
Foto: Tanjug / AP

Nekoliko ljudi hospitalizovano je zbog trovanja nakon otvaranja paketa sa nepoznatom supstancom koji je dostavljen u američku vojnu bazu "Endrus", javio je Si-En-En, pozivajući se na vojne zvaničnike i izvore upoznate sa istragom.

Izvor je rekao da je paket dostavljen juče, te da su hospitalizovani svi oni koji su bili blizu paketa kada je otvoren.

Jedna od zgrada baze je evakuisana, a istražioci provjeravaju politički propagandni materijal koji je, navodno, pronađen u paketu.

